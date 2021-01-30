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Ekonomi MÜSİAD SAMEKS ocakta 55,8 puana yükseldi
Ekonomi

MÜSİAD SAMEKS ocakta 55,8 puana yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksinin (SAMEKS), Ocak 2021 sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 11:00:00 -
MÜSİAD SAMEKS ocakta 55,8 puana yükseldi

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ocakta önceki aya göre 2,9 puan artarak 55,8 değerinde gerçekleşti. Artışta, hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 3,7 puan artarak 55,3 seviyesine yükselmesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi ise 2,2 puan azalarak 53,8 seviyesine geriledi ve bileşik endeksteki artışı sınırlandırdı.

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