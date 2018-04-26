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MÜSİAD Kazak iş adamlarıyla Almatı'da bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi üyeleri, Kazak iş adamlarıyla ikili iş birliği konularını görüştü.

26 Nisan 2018 Perşembe 23:06
MÜSİAD Kazak iş adamlarıyla Almatı'da bir araya geldi

MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk Okka'nın başkanlık ettiği iş adamlarından oluşan 16 kişilik heyet, Kazakistan'ın Almatı kentinde 70'e yakın Kazak iş adamıyla görüşmeler gerçekleştirdi. 

Görüşmelerde inşaat, makine, maden, metal, yedek parça, kuyumculuk, büro malzemeleri, mobilya, beyaz eşya, dayanıklı tüketim, turizm ve diğer sektörlerde iş birliği konuları ele alındı. 

Okka, Kazakistan Atameken Ulusal Girişimciler Odasının Almatı Şubesi Başkan Yardımcısı Nurlan Kabiştayev ile yaptığı görüşmede, ikili ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi. Okka, "Kardeşlik bağlarımızı güçlendirerek, mevcut karşılıklı ticaret hacmi artırmak istiyoruz." dedi. 

Kabiştayev de yabancı yatırımcılar için her türlü imkanı sağladıklarına dikkati çekerek, görüşmelerin karşılıklı yatırım hacminin artmasına önemli katkı sağlayacağından emin olduğunu dile getirdi. 

Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Kazakh İnvest Ulusal Yatırım Şirketi Bölge Temsilcisi Arsen Nasırhanov ve MÜSİAD Kazakistan Temsilcisi Yılmaz Kesen'in de hazır bulunduğu görüşmede, MÜSİAD Kazakistan Temsilciliği ile Kazakistan Atameken Ulusal Girişimciler Odası arasında mutabakat anlaşması imzalandı. 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 23:06
  1. Konya
  2. müsiad
  3. Ömer Faruk Okka

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