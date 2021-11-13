MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Faiz düşerse enflasyon da düşer

BUĞRA KARDAN

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, basın toplantısı düzenledi. Asmalı, toplantıda derneğin yeni dönemde yürüteceği faaliyetler ve hayata geçireceği projelerle ilgili bilgi verdi.

7 başıktan oluşuyor

Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunacak ve halkın refah seviyesini yükseltecek her çalışmaya destek vereceklerini dile getiren Asmalı, şunları söyledi:

“Ülkemizin üretici kimliğini, katma değerli gücünü ve inovatif büyüme hamlesini tüm dünyaya duyurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yerli ve milli üretim gücüne katma değer sağlamak amacıyla da yeni dönem projeksiyonumuzu yedi başlık altında kurguluyoruz. Bu başlıklardan ilki G-20 ülkelerinin tamamında MÜSİAD ofislerinin güçlendirilmesi ve ticari diplomasinin arttırılmasıdır. İkincisi Körfez İşadamları İrtibat Ofisi’nin kurulmasıdır. Üçüncüsü yurt dışında en az bir MÜSİAD Expo Fuarı’nın düzenlenmesidir. Dördüncüsü MÜSİAD Uluslararası Tahkim Merkezi’nin devreye alınmasıdır.

Mikro ihracat desteklenecek

Beşincisi mikro ihracatın desteklenmesi; her üyemizin lojistik, insan kaynakları, ödeme sistemleri gibi altyapı süreçlerinin güçlendirilmesidir. Altıncısı büyükelçilerin ve ticari ataşelerin Anadolu’daki iş insanlarıyla bir araya getirilmesidir. Yedincisi ise MÜSİAD Ticaret Ofisi’nin (MTO) vücut bulmasıdır.”

İlerlemeler kat edildi

Asmalı, Genç MÜSİAD’ın yurt dışı teşkilat çalışmalarına yoğunlaşmayı ve MÜSAD Kadın’ın Türkiye genelindeki üye sayısını arttırmayı hedeflediklerini de aktardı. Son 20 yılda ulaştırmadan enerjiye, savunmaya kadar pek çok alanda önemli ilerlemeler kat edildiğini vurgulayan Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle sağlık alanında yapılan akılcı yatırımlar ve büyük dönüşümle

Covid-19 salgınını dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri Türkiye oldu. Gelişmiş ekonomilerin bile büyük sıkıntılar yaşadığı bu dönemde Türkiye, salgının ekonomi üzerindeki etkisini sınırlı tutmayı başardı. Küresel anlamda yaşanan ekonomik daralma tüm ülkeleri negatif yönde etkilese de Türkiye ekonomisi, 2021 Ocak-Ekim döneminde toplam 181.8 milyar dolarlık ihracat düzeyine ulaştı. Ekimde 20.8 milyar dolarlık ihracatla tarihin en yüksek aylık ihracat rakamı gerçekleşti.

2021 yılı son 12 aylık toplam ihracat ise 215 milyar doları geçti. MÜSİAD olarak Türkiye ekonomisinin 2023 yılında 250 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağına hatta 300 milyar dolara çıkacağına inanıyoruz.”

Asmalı, dernek olarak katma değerli; yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına ağırlık vereceklerini de kaydetti.

Kredi maliyetleri gevşeyecek

Asmalı, Türkiye gündemini meşgul eden en önemli konulardan birinin de faiz indirim kararı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca şunlara işaret etti:

“Faizlerin getiri ve maliyet yönü var. Sanayiciyi maliyet yönü yani krediler ilgilendirmektedir. Dolayısıyla faizlerin yüksek olması üretim maliyetlerinin yüksek kalmasına neden olmaktadır. MÜSİAD olarak konunun bizi daha çok ilgilendiren kısmı da burasıdır. Faiz oranlarında düşüş üretim ve kredi maliyetlerinde gevşemeye imkân tanıyacaktır. Bu durum enflasyonun da düşmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda yatırımların, üretimin ve istihdamın önündeki en büyük engel olarak gördüğümüz faiz oranlarının düşürülmesini MÜSİAD olarak destekliyoruz.

Asgari ücret önerisi

Tüm bunların yanında çalışanlarımızın hayatlarını daha müreffeh bir şekilde sürdürmeleri, alım güçlerini arttırmaları en az onlar kadar işverenler olarak bizleri de memnun edecektir. Bu bağlamda 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı azaltılmak suretiyle mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz.”

Asmalı, “Daha güçlü, üretken, sürdürülebilir bir Türkiye hedefine yürüyoruz” dedi.

Başarı öyküsü var

MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda Mahmut Asmalı’nın gazetecilere yaptığı açıklamalardan öne çıkan bölümler ise şöyle:

Hammadde ve ara mamul yatırımları teşvik edilmeli.

Turizmde başarı öyküsü var. Pandemi dönemi iyi yönetildi. Turizm sektörünün sorunları da var. Sorunları raporla ortaya koyacağız.

Türkiye 2021’de yüzde 10’lar civarında büyür.

Yatırım iştahı artıyor.

Firmalarımıza art arda ürün talepleri geliyor.

Gelinen aşamada devlet arsa üretip müteahhitlerin önlerini açmalı.

Konutta en büyük alıcılar yabancılar. Bunların daire almalarıyla ülkeye yabancı para girişi artıyor.