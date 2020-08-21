MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Rezervin ekonomik yansımalarını yarından itibaren göreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin Türkiye'nin yaklaşık 8 yıllık ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu rezervin kullanıma hazır hale gelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyleyenler olacaktır lakin bunun ekonomik yansımalarını yarından itibaren bile göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, "320 milyar metre küplük bu rezervin öncelikle milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu durum aslında 2017 yılında başlatılan stratejinin aslında ne kadar doğru bir plan olduğunun da göstergesidir. Malumunuz biz gemileri kiralamayıp satın aldık ve keşif faaliyetlerimizden ödün vermedik. Bu konuda emeği geçenleri tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Rezerv büyük bir koz olarak artık masada"





Seneye 18 milyar metreküplük Rusya ile olan gaz kontratının da dolduğunu bildiklerini belirten Kaan, şunları kaydetti:

"Şimdi bu rezervin kullanıma hazır hale gelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyleyenler olacaktır lakin bizim 2023-2025 kontratlarımızda elimizde büyük bir koz olarak bu rezerv artık masadadır ve biz bunun ekonomik yansımalarını yarından itibaren bile göreceğiz.



320 milyar metreküp rezerv ülkemizin yaklaşık 8 yıllık ihtiyacıdır. Bu da 80 ila 100 milyar dolarlık bir ekonomik değere işaret etmektedir. Türkiye yaklaşık 40 milyar dolarlık bir miktarı petrol ve doğal gaz ithalatı yapıyor. Şu halde hem masada bir koz hem de ekonomik değer açısından bütçede önemli bir katkı diyebiliriz. Ancak buradan elde edilecek avantaj, yine ve ısrarla hem Doğu Akdeniz’de hem de diğer sondaj çalışmalarında kullanılmalı."

