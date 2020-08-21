  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Rezervin ekonomik yansımalarını yarından itibaren göreceğiz"
Ekonomi

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Rezervin ekonomik yansımalarını yarından itibaren göreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:09:54 -
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Rezervin ekonomik yansımalarını yarından itibaren göreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin Türkiye'nin yaklaşık 8 yıllık ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu rezervin kullanıma hazır hale gelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyleyenler olacaktır lakin bunun ekonomik yansımalarını yarından itibaren bile göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, "320 milyar metre küplük bu rezervin öncelikle milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu durum aslında 2017 yılında başlatılan stratejinin aslında ne kadar doğru bir plan olduğunun da göstergesidir. Malumunuz biz gemileri kiralamayıp satın aldık ve keşif faaliyetlerimizden ödün vermedik. Bu konuda emeği geçenleri tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- "Rezerv büyük bir koz olarak artık masada"


Seneye 18 milyar metreküplük Rusya ile olan gaz kontratının da dolduğunu bildiklerini belirten Kaan, şunları kaydetti:

"Şimdi bu rezervin kullanıma hazır hale gelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyleyenler olacaktır lakin bizim 2023-2025 kontratlarımızda elimizde büyük bir koz olarak bu rezerv artık masadadır ve biz bunun ekonomik yansımalarını yarından itibaren bile göreceğiz.

320 milyar metreküp rezerv ülkemizin yaklaşık 8 yıllık ihtiyacıdır. Bu da 80 ila 100 milyar dolarlık bir ekonomik değere işaret etmektedir. Türkiye yaklaşık 40 milyar dolarlık bir miktarı petrol ve doğal gaz ithalatı yapıyor. Şu halde hem masada bir koz hem de ekonomik değer açısından bütçede önemli bir katkı diyebiliriz. Ancak buradan elde edilecek avantaj, yine ve ısrarla hem Doğu Akdeniz’de hem de diğer sondaj çalışmalarında kullanılmalı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Türkiye’nin ‘müjde’sine odaklanırken Rus uzmandan çarpıcı açıklama geldi! ‘Kaybediyoruz’
Dünya

Dünya Türkiye’nin ‘müjde’sine odaklanırken Rus uzmandan çarpıcı açıklama geldi! ‘Kaybediyoruz’

Dünya Türkiye’nin ‘müjde’ açıklamasını beklerken Karadeniz’de doğal gaz bulundu iddiaları gündeme geldi. Doğal gaza ilişkin açıklamalar peş ..
Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'
Gündem

Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te açıklayacağı müjde heyecanla beklenirken, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan çarpıcı..
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı