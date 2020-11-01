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Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'dan mobilyacılara "birleşin" çağrısı
Ekonomi

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'dan mobilyacılara "birleşin" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:08:18 -
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'dan mobilyacılara "birleşin" çağrısı

BURSA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Mobilyacılar olarak küresel bir marka oluşturmanızı rica ediyoruz. Kendi markanızı üretin ama kapasite artırımıyla küresel bir marka ortaya koymanız gerekiyor." dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine genel Kaan, beraberindekilerle bazı mobilya ve tekstil firmalarına ziyarette bulunarak, MÜSİAD İnegöl Şubesince projelendirilen Adliye Konakları inşaatını inceledi.

Şube binasında MÜSİAD üyelerine hitap eden Kaan, şöyle konuştu:

"Mobilyacılar olarak küresel bir marka oluşturmanızı rica ediyoruz. Kendi markanızı üretin ama kapasite artırımıyla küresel bir marka ortaya koymanız gerekiyor. Yabancı bir firmanın 38,6 milyar dolar cirosu var. Kendisi mobilya üretmiyor, ürettiriyor. Maalesef mobilyacılarımız daha 8 milyar doları bulamadı. Bu marka tek başına 38,6 milyar dolar ciro yapıyor. Her tarafta üretiyor. Yani mağazacılık kısmında hepinizin ayrı ayrı mağazaları olabilir ama bir yabancı firma gelip Türkiye'de bu konuda bir pazarı alıyor mu? Siz yurt dışında gittiğiniz zaman Türk markası diye sizin mobilyanızı almıyorlar veya boykot yapıyorlar ama bir perakende mağazası açtığınız zaman daha başarılı olmanız mümkün değil mi? Bunları da düşünmeniz gerekiyor."

Programda, MÜSİAD Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, Üretim ve Ticaret Planlama Üst Kurulu Başkanı Oktay Dede, MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Mehmet Döngel hazır bulundu.

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