MÜSİAD, Denizli, Manisa ve Aydın şubeleri İzmir’de buluştu

Şubelerin yönetim kurulu üyeleri, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu’nda buluştu. Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yeni dönem çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. MÜSİAD’ın büyük bir aile olduğunu aktaran Asmalı, “MÜSİAD Genel Merkezimizde çok yoğun ve güzel hareketlilik var. Yeni dönemde dolu dolu faaliyetler bizi bekliyor. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin, hepimizin önünü açsın” dedi. MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı, misafir başkanlara günün anısına plaket takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.



Öte yandan, Muğla’daki orman yangınlarına söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye iş makinesi gönderen üyelere de Saygılı tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.