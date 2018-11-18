MÜSİAD Cezayir temsilciliği açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), şube ile temsilci sayısını arttırmaya devam ediyor. Yıl sonuna kadar 100 ülkede teşkilatlanmayı hedefleyen dernek, Cezayir’de temsilcilik açtı. MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Cezayir ile Türkiye’nin diyaloğunun güçlendiğine işaret etti. Cezayir temsilciliği vasıtasıyla karşılıklı ticaretin artacağını kaydeden Uyar, bu sayede yeni yatırımların ve ortaklıkların temelinin atılacağını dile getirdi. MÜSİAD’ın şu anda 84 ülkede 214 nokta temsilciliği bulunuyor.