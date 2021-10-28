MÜSİAD Ankara’dan İngiltere uyarısı

MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK

MÜSİAD Ankara Lojistik Sektör Kurulu toplandı. Kurul, nakliye firmalarının sorunlarını ele aldı. MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz “Nakliye sektörünün başlıca sorunu kalifiye eleman bulamamak. Firmalar şoför bulamadıklarından yakınıyorlar. İlerleyen süreçte çalışacak eleman yetiştirilmediği takdirde İngiltere’nin şu anki yaşadığı şoför sorununa benzer bir sıkıntıyla karşılaşabileceğimize dikkat çekiyorlar” diye konuştu.

Dikkatli olmalıyız

Yılmaz “Ara eleman sorununun çözümü olarak Lojistik Sektör Kurulu üyelerimiz üniversitelerin meslek yüksekokullarında bir bölüm açılmasını öneriyorlar. Ya da lojistik meslek yüksekokulunun devreye alınarak kalifiye eleman yetiştirilmesine çok geç olmadan başlanmasını tavsiye ediyorlar. Farklı sektörlerde üyelerimizle bir araya gelerek Ankaramıza projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu proje Ankaramıza kazandırılabilir

Yılmaz, ayrıca “Ankara Kazan lojistik üssümüzün tek bağlantısı şu an kara yoludur. Demir yolunun kara yolundan maliyeti daha uygun ve kapasitesi kat kat fazladır. Sincan’dan uzatılacak 10-15 kilometrelik demir yoluyla Ankara lojistik üssünün kapasitesini artıracak bu proje başkente kazandırılabilir” şeklinde konuştu.