Musevi iş adamından çarpıcı iddia: Adnan Oktar bir İsrail ajanı!

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Musevi iş adamı Doğan Kasadolu, Akit Tv canlı yayınında suç örgütü lideri Adnan Oktar'a verilen cezayı değerlendirdi. Kasadolu, Adnan Oktar'ın İsrail ajanı olduğunu iddia etti.

Savcılık üzerini örtüyor

İsrail Başbakanı Netenyahu ile Adnan Oktar'ın ilişkisini defalarca savcılığa şikayet ettiğini belirten Doğan Kasadolu, "Savcılar bu işin üzerine neden gitmiyor?" diye sordu. Netenyahu ve Oktar arasındaki ilişkiyi belgelediğini ifade eden Kasadolu, "Adnan Oktar, İsrail'deki hahamlarla ortak hareket ediyor. İlişkiler yumağını da Netenyahu yürütüyor. Emniyet güçlerimiz bu örgütle canla başla mücadele ederken, savcılık makamı ise belgelediğimiz casusluğun üzerini örtüyor." dedi.

9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adnan Oktar, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım, 7 kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı, 27 kez nitelikli cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, eğitim hakkını engelleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi ve tehdit suçlarından dolayı önce bin 75 yıl hapse mahkûm edildi. Daha sonra bu cezaya, yöneticisi olduğu örgüt üyelerinin cezaları da eklenince Oktar'ın cezası, 9 bin 803 yıl 6 ay hapis ve 400 bin lira para cezasına yükseldi.