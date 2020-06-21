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Spor

Müsabakada tanışan hakemler dünya evine girdi

Yeniakit Publisher
2020-06-21 21:28:19 -
Müsabakada tanışan hakemler dünya evine girdi

KAYSERİ (AA) - Birlikte görev aldıkları karşılaşmada tanışan Kayseri bölgesi futbol hakemleri Ahmet Çıtak ile Fulya Fırat evlendi.

Ahmet Çıtak, yardımcı hakem olarak görev yaptığı karşılaşmada orta hakem Fulya Fırat ile tanıştı.

Bir süre önce nişanlanan çift, Sarıoğlan Belediyesi'nde nikahlarının kıyılmasıyla dünya evine girdi.

Çıtak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karşılaşmada başlayan tanışıklığımıza bugün nikah kıyarak son noktayı koyduk, mutluyuz." ifadelerini kullandı.


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