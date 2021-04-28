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Spor "Müsaade ederlerse şampiyon olmak istiyoruz"
Spor

"Müsaade ederlerse şampiyon olmak istiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zor bir deplasmandan altın değerinde bir 3 puan aldıklarını ifade ederek, "Müsaade edelerse şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 23:54:00 -
"Müsaade ederlerse şampiyon olmak istiyoruz"

Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Dar kadro yapısı ile sahadaki oyuncularının güçlü bir şekilde mücadele ettiğini ve lig sonunda şampiyon olmak istediklerini ifade eden Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün için kazanmak çok önemliydi. Zor bir maç oldu. Rizerspor’da ciddi çıkış içerisinde olan ve iyi giden bir takım. Biz, müsaade ederlerse şampiyon olmak istiyoruz. Dar bir kadro ile yolumuza devam ediyoruz ama ona rağmen sahaya çıkan oyuncularımız yürekli bir şekilde maçları kazanmak için her şeylerini veriyorlar, sahada savaşıyorlar. Bugün zor bir deplasmandan altın değerinde 3 puan aldık. Kalan 4 haftaya elimizde bir kredi ile devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah oyunlar daha iyi olur ve hak ettiğimiz şampiyonluğu kazanırız. Biz Hatayspor ile konuştuk, maçı bir gün sonrasına alalım dedik ancak onlar kabul etmediler. Bunun nedenini anlayamadık. Rizespor’a teklif ettik, kabul ettiler. Oyuncu sağlığı diyoruz ya, biz çok merak ediyoruz, maçı bir gün sonra oynamanın kime ne zararı var. Ben bunu özellikle Futbol Federasyonu’nda program yapanlara söylüyorum. Neyin peşindesiniz!”

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