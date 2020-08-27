Musa Dinç’in yazdığı ‘Gül ve Düşün’ kitabında tecavüz skandalı

yeniakit.com.tr Türkiye’nin geleceğinin teminatı olan çocukların eğitimine büyük önem verilmesi gerekirken, yaş gruplarına göre özel olarak hazırlanan kitaplar; okuma alışkanlığı, genel kültür ve ideolojik yönlendirme gibi birçok konuda büyük önem taşıyor. Öğrendiklerini uygulama konusunda meraklı olan çocukların okuması gereken kitaplarda kullanılan her ifade büyük bir özenle seçilmeliyken, Türkiye’deki denetim yetersizliği ve para hırsı skandal ötesi kitapların basılmasına neden oluyor. Bugün Sosyal medyada yayılan iki çocuk kitabı, genç dimağların karşı karşıya kaldıkları tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

“Gül ve Düşün” isimli kitapta rezil ‘tecavüz’ sayfası

Musa Dinç tarafından yazılan ve ilk olarak 2017 yılında Arı Sanat Yayınevi tarafından basılan “Gül ve Düşün” isimli çocuk kitabında yer alan ifadeler büyük infiale neden oldu. Kitapta, yer alan, “Kurnaz Tilki’nin aklından neler geçmiş acaba? Aklını tomografik süzgeçten geçirsek fena mı? ‘Boz Ayı’dan çok çektim, öyle bir şey başına getireyim ki ömrü boyunca unutmasın. En iyisi tecavüz! Namusunu beş paralık edeyim!’ fikri baskın çıkmış. (...) Japon yapıştırıcı ile yere yapıştırılmış gibi sıkışıp kalan Boz Ayı’nın son çırpınışları da yarar getirmemiş. (...) Boz Ayı’nın da bakireliği son bulmuş. (...) Gerdekten çıkmış damat misali gibi, gerine gerine göğsünü kabartarak böğürtlenler arasından çıkmış, doğru kaya dibindeki dere boyuna, dere sığ ve derin değilmiş. Kurnaz Tilki derede boy abdestini aladursun (...)” şeklindeki mide bulandırıcı ifadeler, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

“Meraklı Mert” isimli kitapta “tanrı”nın tecavüzü

Öte yandan Özgür Sinan tarafından kaleme alınan ve Yuva Yayınları tarafından basılan, “Meraklı Mert” isimli 3’üncü sınıf çocukları için servis edilen kitapta da tecavüz ile ilgili mide bulandırıcı ifadeler yer aldı. Aynı zamanda Yunan mitolojisinin de çocuklara aşılandığı görüldü. Kitapta, “(...) O kadar güzeldi ki, tanrılar onun peşinden koşuyor, tanrıçalar ise ona kıskançlıkla diş biliyorlardı. (...) Öte yandan denizler tanrısı Poseidon, Medusa’ya aşıktı. Poseidon’un başı öylesine dönmüştü ki bir gün Athena’nın tapınağında Medusa’ya zorla sahip oldu. Bunu öğrenen Athena çok kızmıştı. Bu hareketi kendisine yapılan bir hakaret kabul etmişti. Bu yüzde Medusa’yı gorgon yaparak cezalandırdı.” ifadelerinin kullanıldığı belirlendi.

Bu kitapların basımına kim izin veriyor?

Çocukları adeta zehirleyen bu kitaplara nasıl izin verildiği merak konusu oldu!.. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığına, daha önce de baş gösteren benzer sorunlar nedeniyle defalarda “denetim” çağrısı yapıldığı halde, bu skandal ifadelerin çocuklara okutulmasına halen nasıl izin verildiği anlaşılamıyor. Çocuklara yönelik kitaplarda tecavüzü meşru gösteren, bir intikam aracı olarak aşılayan, ayrıca sevilen kadına yönelik sıradan bir hareket gibi göstermek büyük bir skandal olarak karşımızda dururken, söz konusu kitapları denetleyecek bir mekanizma olmaması, varsa dahi doğru çalışmaması daha büyük bir sorun olarak görülüyor.