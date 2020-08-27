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Gündem Musa Dinç’in yazdığı ‘Gül ve Düşün’ kitabına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Gündem

Musa Dinç’in yazdığı ‘Gül ve Düşün’ kitabına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama

Musa Dinç tarafından yazılan, “Gül ve Düşün” isimli kitaptaki rezil ifadeler büyük tepki çekmişti. Kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:36:00 -
Musa Dinç’in yazdığı ‘Gül ve Düşün’ kitabına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama

Arı Sanat Yayınevi tarafından basılan, Musa Dinç imzalı “Gül ve Düşün” isimli kitapta yer alan ifadeler büyük infiale neden oldu. Türkiye’de denetimsizliğin yol açtığı tehlikesi gözler önüne seren kitabın, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylı olduğu iddia edilmişti.

MEB, konuya dair açıklama yaptı.

"Birtakım" medya organlarında MEB tarafından kitabın onaylandığının hatırlatıldığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı, yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik, hikaye kitabı kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir.” ifadeleri kullanıldı.

Aynı zamanda söz konusu açıklamada, “Gül ve Düşün” isimli skandal kitabın MEB onaylı olmadığı da özellikle vurgulandı.

Musa Dinç ve yayınevi hakkında suç duyurusu

Eğitim-Bir-Sen, rezil ifadeler içeren “Gül ve Düşün” isimli kitabın yazarı Musa Dinç ve Arı Sanat Yayınevi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

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