Muş TOKİ sonuçları | Muş Merkez TOKİ kuraları çekildi mi?
MUŞ TOKİ kura sonuçları | Muş Merkez TOKİ kurasına başvuru yapanlar "Muş TOKİ kuraları çekildi mi?" , "Muş TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?", "Muş TOKİ kuraları saat kaçta?" , "Muş TOKİ 2020 kura sonuçları" konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Muş Merkez TOKİ kuraları çekildi mi?” sorusunun cevabı.
16 Aralık 2019 – 15 Ocak 2020 tarihleri arasında 81 ilde TOKİ başvuruları alındı. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin daire için 1 milyonu aşkın başvuru yapıldı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Kura çekimleri illere göre hazırlanan takvime göre gerçekleştiriliyor. Kura çekimlerine mart ve nisan aylarında bir süre ara verildi. Koronavirüs salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte kura çekimlerine tekrar başlandı. İşte, detaylar.
Muş TOKİ sonuçları | Muş Merkez TOKİ kuraları çekildi mi?
TOKİ Muş Merkez Projesi’ne başvuru yapanlar kura çekimlerinin ne zaman olacağını araştırıyor. TOKİ Muş kuraları 28 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak. Vatandaşlar kura çekimini internetten takip edebilecek.
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