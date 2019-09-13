Muş Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 250 şehit adına 250 karanfil dağıttı

Muş Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” dolayısıyla250 şehit adına 250 karanfil dağıttı.

Muş Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Muş Valiliği önünde düzenlenen programda “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” dolayısıyla 250 şehide 250 karanfil dağıtmak ve onları anmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında 250 kişiye 250 karanfil dağıtıldı. Etkinle ilgili bilgi ver okul müdüresi Nurcan Mergen, “Hatırlanacağı üzere, okulumuz kapalıyken ve bizler yaz tatilindeyken, 15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş. Milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz’da meydanlara tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Savaşımızda olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı; büyük Türk milleti vardı. Bu darbe girişiminde milletimiz tıpkı bin yıl önce Malazgirt’te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Artık her yıl, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde kendilerini gönülden yâd edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız. 15 Temmuz gecesi kanlarıyla destan yazan 250 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize, cesaret ve fedakârlıkları için ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımızı sunuyor, Allah’tan uzun ömürler diliyoruz” şeklinde konuştu.