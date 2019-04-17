Muş İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alımı 2019

Muş İl Özel İdaresi sözleşmeli İnşaat Mühendisi ve Mimar alımının yapılacağını ilanla duyurdu. Muş İl Özel İdaresi sözleşmeli İnşaat Mühendisi ve Mimar alım başvuruları ne zaman? Sorusuna cevap olarak başvurular, 23 -26 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Muş İl Özel İdaresi sözleşmeli İnşaat Mühendisi ve Mimar alım başvuru şartları neler? Sözleşmeli mimar başvuruları üniversitelerin Mühendislik Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık Bölümü mezunu olmak. (En az 4 yıllık lisans) Mühendis başvuruları için ise Üniversitelerin Mühendislik Mimarlık Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. (En az 4 yıllık lisans)

Muş İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

2.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.2) Üniversitelerin 'UNVANI İLE İLGİLİ ' bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,

2.3) Mimar kadrosuna başvuracak adayların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen EKB Uzmanı Belgesine sahip olmak,

2.4) 2018 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS - B grubu KPSSP3 puan türünden en az 55 puan almış olmak.

2.5) Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

2.6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

2.7) Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

2.8) İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde "İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar" hükmüne istinaden İlimize bağlı 5 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,

2.9) Müracaat tarihi itibariyle son 1 yıl Muş ilinde ikamet ediyor olmak, bunu Nüfus Müdürlüğünden alacağı yazıyla belgelendirmek.

2.10) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince, sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir. Ancak sözleşmesini; anılan esasların ek 4 üncü madde çerçevesinde tek taraflı feshedenlerden unvan değişikliği yapanlar, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

2.11) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvurular ne zaman yapılacak?

Adayların 23/04/2019 – 26/04/2019 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Muş İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Başvuru için istenen belgeler

4.1) İş Talep Formu (Kurum tarafından verilecektir.)

4.2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4.3) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

4.4) İkametgah belgesi,

4.5) Nüfus müdürlüğünden alınacak adres bilgili nüfus kayıt örneği(il içinde adres değiştirildi ise bu bilgiyi de içeren),

4.6) KPSS sonuç belgesi, (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)

4.7) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı, (Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi)

4.8) Adli Sicil Kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

4.9) Sağlık raporu, (Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

4.10) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

4.11) Mimar kadrosuna başvuracak adayların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen EKB Uzmanı Belgesi fotokopisi,

4.12) İş Talep Formunu eksik dolduran yada eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. İlan tarihinden önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.13) Sözlü sınava; başvuru şartlarını taşıyan adaylar çağrılacaktır. Sıralama başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanına göre yüksek puandan aşağıya doğru yapılacaktır.

4.14) Sözlü sınava girecekler Muş İl Özel İdaresi (www.musilozelidaresi.gov.tr) Web Sayfalarından duyurulacaktır.

Muş İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alım başvuru tarihi ve başvuru yeri

5.1) Sözlü/mülakat sınavı 01/05/2019 tarihinde Muş İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, sözlü/mülakat sınav programı Muş İl Özel İdaresi (www.musilozelidaresi.gov.tr) Web Sayfalarından duyurulacaktır.

5.2) Giriş Sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.

5.3) Sözlü/Mülakatta komisyon Başkan ve Üyelerin her birinin takdir edeceği puanlama ortalaması üzerinden değerlendirilecektir. 5.4) Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sözlü sınav notu en az 60 (altmış) puan alan aday başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır.

5.5) Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların atanması veya atanmaması idarenin yetkisindedir.

5.6) Sözlü/Mülakat değerlendirmeleri sonucu başarı sıralamasında;

a) 2018 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan KPSS-B grubu P3 puan türünün % 30' u

b) Sözlü/Mülakat sınav notunun % 70’i Üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

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