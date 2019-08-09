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Muş Belediyesinden yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti

Muş Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmetleri sunarak, örnek bir çalışmaya daha imza attı.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:20
Muş Belediyesinden yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti

Muş Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmetleri sunarak, örnek bir çalışmaya daha imza attı.


Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yapan Muş Belediyesi; yaşlı ve engellileri unutmadı. Belediye ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi evden dışarıya çıkamayacak olan yaşlı ve engellilerin kişisel bakımlarını yaptı. Bayram öncesi yapılan uygulamadan son derece mutlu oldukları gözlemlenen aileler, duaları ile memnuniyetlerini dile getirdi.


Vatandaş odaklı hizmetlerle toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, “İlimizin imarı ve inşası noktasında çalışmalarımızı yürütürken, bire bir vatandaşlarımıza dokunacak, onların ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri de ihmal etmemeye çalışıyoruz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da sorumluluklarımızı yerine getirmenin gayretindeyiz. Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğümüz bünyesinde Kurban Bayramı öncesi yaşlı ve özel vatandaşlarımız evlerinde ziyaret ediliyor. Saç sakal tıraşları gibi kişisel bakımları yapılarak onları unutmadığımızı ve hayır dualarını istiyoruz. Bu tür faaliyetlerimize bundan sonra daha fazla yoğunlaşacağız. Gönül belediyeciliğinin gereğini yaparak vatandaşlarımızın gönlünün hep bizimle olmasını sağlayacağız” dedi.


Evde bakım hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, Belediye Başkanı Feyat Asya ve Muş Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:20
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