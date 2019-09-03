Muş Belediyesinden örnek davranış

Muş Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında, geçtiğimiz günlerde hayatlarını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un isimlerinin Zafer ve Yeni Mahallelerde yapılan bilgi evlerine verilmesi kararı çıktı.

Muş Belediyesi yerelde veya ülke genelinde iz bırakan önemli şahsiyetlerin isimlerini eserlerine vererek yaşatmaya devam ediyor. Daha önce Ahmed-i Hani, Müştak Baba, Şeyh Şükrü Efendi, Müftü Mehmet Çağlayan, Vali Feridun Gültekin, Zeki Ökmen, Fikret Şener, Şehit Polis Murat Yılmaz gibi önemli isimleri eserlerine veren Muş Belediyesi, Eylül ayı meclis toplantısında önemli bir karar daha çıktı. İnancından taviz vermeden okunabileceğini verdiği mücadele ile göstererek genç kızların idolü olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden gazeteci Şule Yüksel Şenler’in ismi, Zafer Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Bilgi Evine verildi. Aynı şekilde bilgi, birikimi ve eserleri ile adeta Türkiye’nin kültür hafızası olan ve Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü etkinlikleri öncesi bölgede incelemelerde bulunduktan sonra Erciş’te elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un ismi de Yeni Mahalle’de yapılan Bilgi Evine verildi.

Belediye meclisinde oy çokluğuyla alınan kararın ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş Belediyesi olarak önemli şahsiyetlerimizin ve değerlerimizin isimlerini hizmete sunduğumuz eserlerimize vermeye devam ediyoruz. Belediye meclisimiz Eylül ayı toplantısında bir vefa örneği daha sergiledi. Yaşantıları, bilgi, birikim ve eserleri ile iz bırakan iki önemli şahsiyetin isimlerini, gelecek nesillerin hafızasında yer edinmesi için yeni yaptığımız bilgi evlerine verdik. Buralardan istifade edecek her bireyin bu değerleri merak edip araştıracağına inanıyoruz. Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan Şule Yüksel Şenler’in hayat mücadelesinin, birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamızın eserlerinin, insanlarımızda iz bırakacağını umuyorum. Bu vesile ile meclis üyelerimize aldıkları karardan dolayı teşekkür ediyorum. Bir kez daha Şule Yüksel Şenler hanımefendiye ve Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

Şule Yüksel Şenler kimdir?

Şule Yüksel Şenler, Kayseri’de 29 Mayıs 1938’de altı kardeşli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1960’lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazandı. Aslen Kıbrıslı olan Şenler, küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Eğitimi ortaokul ikinci sınıfta bırakmak zorunda kaldı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1960’lı ve 70’li yıllarda kaleme aldığı yazılar ve katıldığı konferanslarla adından söz ettirdi. Çeşitli il ve ilçeleri dolaşarak ‘İslam’da Kadının Yeri ve Mükellefiyetleri, Türkiye’de Manevi Buhran ve Dün, Bugün ve Yarın konulu konferansları ile özellikle genç kızlara yol gösterdi. Birçok gazetede köşe yazıları kaleme alan Şenler, "Huzur Sokağı" romanıyla en çok okunan yazarlar arasında yer aldı. "Huzur Sokağı" adlı romanı daha sonra aynı adla dizi olmuş ve yayınlandığı dönemde popüler olmuştu. Şenler, 28 Ağustos 2019 günü İstandul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şule Yüksel Şenler’in kitapları ise şunlar;

Gençliğin Izdırabı - Hidayet - Bize Ne Oldu - İslam’da ve Günümüzde Kadın - Duyuşlar - Her Şey İslam için - Uygarlığın Gözyaşları - Huzur Sokağı - Kız ve Çiçek - Sağ El- Bir Bilinçli Öğretmen - Yılanla Tilki

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun kimdir?

1957 yılında Hereke’de doğdu. Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Son Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsünü bitirerek akademik hayata Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde asistan olarak başladı. Marmara Üniversitesinde yüksek lisans ve doktorasını Yakın Çağ Tarihi Anabilim dalında tamamladı. "Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi" sahasında tarih doçenti A.Halûk Dursun Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim dalında profesörlük unvanını aldı. Akademik çalışmaları yanında kamusal alanda da önemli faaliyetleri bulunan Dursun, İBB Kültür AŞ. Genel Müdür Danışmanı olarak Miniatürk Projesi’nin hazırlanmasında görev aldı. İçişleri Bakanlığınca Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dursun, 2005-2006 ve 2011 tarihlerinde aynı kurumda Başkan Vekilliği görevini yaptı. 2007 yılında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü vekili olarak görev yaptı. 2006-2012 yılları arasında Ayasofya Müzesi Başkanlığını yürüten Dursun, 2009- 2011 yıllarında Ayasofya Müzesi Müdürlüğü görevini de üstlendi. 2012 Temmuz ayı itibarıyla getirildiği Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü görevini 2014 ortalarına kadar sürdürdü. A.Halûk Dursun, Ayasofya ve Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki görevlerinde de birçok etkinlik ve düzenlemeye imza atmış, tarihi yapıların kültürel ve tarihsel dokusunu ön plana çıkaran çalışmalara ağırlık vermiştir. 2012-2014 yılları arasında İstanbul Topkapı Sarayını Sevenler Derneği Başkanlığı görevine seçilmiştir. A.Haluk Dursun, 2014 Temmuz ayında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmış, 2016 yılı Nisan ayında emekliliğini isteyerek görevinden ayrılmıştır. 26.05.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine atanmıştır. Aynı zamanda Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmekte ve 20 Temmuz 2018 tarihi itibariyle de Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Dursun, 19 Ağustos 2019 günü Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybetti. İstanbul’da Yaşama Sanatı; Nil’den Tuna’ya Osmanlı Yazıları; Tuna Güzellemesi; Osmanlı Coğrafyası’na Yolculuk; Boğaziçi’nde Kırk Yılım; Ayasofya Müzesi Kültür Envanteri; Şehir ve Kültür: İstanbul; İncir Çekirdeği: Hereke’den Çıktım Yola; Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli başlıca kitaplarıdır.