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Murzioğlu: “Tüm kurumlarla güzel bir diyalog içindeyiz”

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver ile birlikte Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:44
Murzioğlu: “Tüm kurumlarla güzel bir diyalog içindeyiz”

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver ile birlikte Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti.


Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kadir Beytekin ve Süleyman Hızır, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Çakır ve Kerem Tüfekçi’nin de bulunduğu ziyarette Başkan Salih Zeki Murzioğlu, oda olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında misafirlerine bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Murzioğlu, “Göreve geldiğimiz günden beri tüm kurumlarla güzel bir diyalog içindeyiz. Samsun, sürekli büyüyen ve gelişen bir şehir. Bunda birlik ve beraberliğin de rolü büyük. Samsun’un menfaati için, gelişmesi için, huzuru için, birlik ve beraberliği için geçmişte olduğu gibi, bundan sonrada birlikte hareket edeceğimizi, bütün kurumlarla diyaloğu en üst seviyede tutacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.



Kılıç teşekkür etti


Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Murzioğlu’na teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise her zaman iş dünyası ile diyalog içinde olduklarını belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gerçekleştirilen ziyarette ayrıca, birlikte gerçekleştirilebilecek sosyal projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:44
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