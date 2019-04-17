Murzioğlu: “İlk gündem maddesi ekonomi olmalı”

Samsun İli Oda ve Borsalar Müşterek İstişare Toplantısı’nda konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, seçimlerin artık geride kaldığını, bundan sonra Türkiye’nin ilk gündem maddesinin ’ekonomi’ olması gerektiğini söyledi.

Samsun İli Oda ve Borsalar Müşterek İstişare Toplantısı, Vezirköprü TSO ev sahipliğinde Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanlığını Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nun yaptığı toplantıya, Samsun ili ve ilçeleri oda ve borsa yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterler katıldı.Toplantıda, bölgenin öncelikli sorunları görüşülerek çözüm yolları istişare edildi.

Murzioğlu: “Daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız”

Toplantıda konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ortak akıl vurgusuna dikkati çekerek, “Temsil ettiğimiz makamların öneminin hepimiz idraki içerisindeyiz. Bunun içindir ki; bölgemizde birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebilmeyi, ortak tavır belirlemeyi, ortak projelerle bölgemizi ve ilimizi güçlendirmeyi her zaman kendimize görev saydık. Bu kaynaşma ve kucaklaşmayı çok önemsiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla eş güdümlü olarak yatırımın, üretimin, istihdamın, kısacası kentsel ekonominin gelişiminin önündeki engelleri aşmamızı sağlayacak ikili ilişkileri kurmaya özel önem verdik ve ilgili otoritelerle sağlıklı bir iletişim koridorunun yapı taşlarını sabırla döşedik. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Ama hepsini aşacak iradeye ve imkana sahibiz. Bölgemizin itici gücü odalar ve borsalar olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız. Ahengimizi bozmadan sürekli istişare halinde yeni ufuklara doğru hep birlikte yol alacağız" ifadelerini kullandı.

"Artık ekonomiye odaklanma zamanı"

Konuşmasında yerel seçim sonuçlarının Samsun’a ve ülkeye hayırlı olmasını da dileyen Başkan Murzioğlu, “Yeni seçilen ve tekrar seçilen tüm belediye başkanlarımıza yeni dönemde başarılar diliyorum. Seçimler artık geride kaldı. Bundan sonra Türkiye’nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Zira ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok işimiz var. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Ekonomiye odaklanabileceğimiz, böylece ekonominin temellerini daha güçlendirecek yapısal reformları arka arkaya hayata geçirebileceğimiz bu dönem, ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor. 25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile oda ve borsa başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla ‘Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere tekrar çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Artık hep birlikte el ele, gönül gönüle verip, aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme zamanıdır. Bizler de iş dünyası olarak el birliği ile daha çok üretmek, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız” diye konuştu.