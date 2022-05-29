Mürver şurubu tarifi: Mürver nedir? Faydaları nelerdir?

Mürver nedir?

Hanımeligiller familyasından olan mürver çiçeği Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaygın olarak yetişirken ülkemizde de sık sık karşımıza çıkıyor. Hatta şu bölgelerde yetişen mürver çiçeği değişik isimlerle de tanınıyor: Cüce mürver, Ayı otu, Azı otu, Cüce mürver, Hekimana (İnebolu), Kımçırık, Livor (Rize), Mürver otu, Patpatik, Pellempüs (Dörtyol), Purtlak, Sultan otu (Gaziköy-Tekirdağ), Şahmelek otu, Şahmelik (Karadeniz Bölgesi), Şahmelik otu, Telligelin (Gaziantep), Yabani mürver, Yer mürveri, Yivdim, Yivdin (Giresun, Ordu, Samsun), Anzili (Artvin), Levor (Trabzon, Rize).

Beyaz ve siyah renkte olan mürver çiçeğinin faydalarıysa say say bitmiyor. Mesela içinde A, B ve C vitaminleri bulunan mürver vücut direncinin artmasını sağlayarak sizi hastalıklardan koruyor. Aktarlarda rahatlıkla bulabileceğiniz mürver çiçeğinin faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

Müshil özelliği vardır, kabızlığı giderir.

İdrar söktürücüdür.

Balgam söktürücü olarak kullanılabilir.

Göğsü yumuşatır.

Terletici etkisi vardır; grip, üşütme, nezle, soğuk algınlığını geçirmede çok etkilidir.

Zatürre ve bronşiti geçirme etkisi vardır.

Ateşi düşürür.

Anne sütünü artırır.

Zayıflatıcı etkisi olduğu da bilinmektedir.

Gribi kovun: Ev yapımı mürver şurubu tarifi

Mürver Çiçeği Şurubu

Malzemeler:

3 kahve fincanı siyah kurutulmuş mürver

4 bardak su

2 kaşık zencefil kökü

1 tatlı kaşığı toz tarçın

Yarım tatlı kaşığı karanfil tozu

1 çay bardağı bal

Mürver çiçeği şurubu nasıl yapılır?

Orta boyutta bir tencerenin içine mürver, su, karanfil ve tarçını eklemekle başlayın. Karışım bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak tencerenin kapağını açın. Bu şekilde suyun buharlaşarak yarıya kadar inmesini bekleyin. 45 dakika kaynattıktan sonra ateşten alın ve soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra karışımı süzün ve balı ekleyerek iyice karıştırın. Ardından karışımı kavanozlara doldurarak çok sıcak olmayan bir ortamda saklayın.

Nasıl kullanılır?

Şuruptan haftada 2 ya da 3 kez birer kaşık almalı ve ardından bir bardak ılık su içmelisiniz. Mürver şurubunu yetişkinler bir çorba kaşığı, çocuklar ise bir tatlı kaşığı olarak tüketmeli.

Mürver çiçeklerini hemen kaynar haldeki şerbete basın (çiçekler yıkanmayacak, topladığınız gibi kullanılacak). Tencerenin kapağını örtün. Sabaha kadar İçeceğiniz zaman bardağın dibine bir parmak şerbet dökün. Üzerine soğuk su ve 1 çay kaşığı kadar limon suyu ilave edin. Ekşi elma dilimi veya limon dilimiyle de servis edebilirsiniz.