Murtuğa tarifi, nasıl yapılır? Kolay murtuğa tarifi
Van kahvaltısı murtuğa tarifi...
Van kahvaltısı murtuğa tarifi nasıl yapılır?
Malzemeler
- 2 çorba kaşığı kahvaltılık margarin
- 1 su bardağı un
- 1 fiske tuz
- 1 yumurta
- Yarım çay bardağından biraz fazla zeytin yağı
Yapılışı
Önce yumurtayı bir kapta çırpıp hazır edelim. Tencereye yağı koyup kızdıralım, unun hepsine koyup kısık ateşte pembeleşinceye kadar kavurup az bir tuz serpip çırptığımız yumurtayı da koyup hızla karıştıralım kabaracaktır ocağı kapatalım. Pişen murtağı tercihe göre balla servis yapalım.Afiyet olsun.