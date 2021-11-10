Murtağa tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Murtağa nedir?
Van Mutfağı’ndan bir tatlı ile karşınızdayız. Şimdiden afiyet olsun.
Murtağa tatlısı: Van kahvaltı sofralarının geleneksel hamurlu bir tatlısıdır.
malzemeler
- 1/2 (Yarım) su bardağı Sıvı yağ
- 2 su bardağı Un
- 2 adet Yumurta
- 3-4 çorba kaşığı Bal
Yapılışı
Yağ ile un orta ateşte karıştırarak pembeleştirilir. Sıcakken üzerine çatalla iyice çırpılmış yumurta ilave edilir, parçalanmadan karıştırılır. Tabağa alınıp üzerine kaşık kaşık bal gezdirilir. Afiyet olsun.