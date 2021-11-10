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Kadın - Aile Murtağa tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Murtağa nedir?
Kadın - Aile

Murtağa tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Murtağa nedir?

Van Mutfağı’ndan bir tatlı ile karşınızdayız. Şimdiden afiyet olsun.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 23:54:00 -
Murtağa tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Murtağa nedir?

Murtağa tatlısı: Van kahvaltı sofralarının geleneksel hamurlu bir tatlısıdır.

malzemeler  

  • 1/2 (Yarım) su bardağı Sıvı yağ
  • 2 su bardağı Un
  • 2 adet Yumurta
  • 3-4 çorba kaşığı Bal 

Yapılışı

Yağ ile un orta ateşte karıştırarak pembeleştirilir. Sıcakken üzerine çatalla iyice çırpılmış yumurta ilave edilir, parçalanmadan karıştırılır. Tabağa alınıp üzerine kaşık kaşık bal gezdirilir. Afiyet olsun.

 

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