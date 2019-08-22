Mursi'ye yapılan darbeyi savunmuştu! Şimdi kayyıma tepki gösteriyor

CHP Parti Meclisi üyesi ve Eskişehir milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, kayyım atamaları hakkında gösterdiği demokrasi hassasiyetiyle Mursi'ye yapılan darbe hakkındaki paylaşımları arasındaki çelişki ile dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi 25. ve 26. dönem Eskişehir milletvekili ve Parti Meclisi üyesi olan Prof Dr. Gaye Usluer,bugün sabah ki İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Diyarbakır Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri'ne atanan kayyımlar hakkında kişisel sosyal medya hesabından, karara yönelik tepkisini içeren bir mesaj paylaştı.

Paylaşımında demokrasi, sandık ve halkın iradesine vurgu yapan Usluer, meseleyi ''seçmen iradesinin gaspı'' olarak nitelendirdi.

Tutarsız ifadeler

Fakat Mısır'da ilk Demokratik seçim sonucu halkın özgür iradesiyle iktidara gelen ve ardından, Temmuz 2013 yılında antidemokratik darbe ile koltuğundan indirililen Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yapılan antidemokratik darbe hakkındaki paylaşımında, sandığı ve halk iradesini küçümseyen bir ifade biçimi kullanmak da herhangi bir sorun görmedi.

Sandık ve halk iradesi konusunda 6 sene arayla yaptığı 2 paylaşım arasındaki çelişki, milletvekili Usluer'in demokrasiye karşı bakış açısındaki tutarsızlığın sorgulamanmasına neden oldu.