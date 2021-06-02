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Spor Muriqi'den transfer açıklaması
Spor

Muriqi'den transfer açıklaması

Fenerbahçe'den sezon başında İtalya'nın Lazio takımına transfer olan ve beklentileri karşılamayan Vedat Muriqi, Lazio'dan ayrılmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 21:25:00 -
Muriqi'den transfer açıklaması

Vedat Muriqi'nin ismi Fenerbahçe ile tekrar anılırken; Kosovalı futbolcu Lazio ile yaptığı sözleşmeye sadık kalacağını söyledi. Kosova'nın, San Marino'yu 4-1 yendiği maçta takımının dört golünü atan Muriqi, karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

Maçla ilgili olarak, "4 gol atacağımı beklemiyordum; çünkü her maç zor. Bir golcüyüm, buna karşın takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Büyük bir maç oldu ve özellikle kendim için mutluyum. Çünkü Lazio ile iyi bir yıl geçirmemiştim. Kazanmaya ihtiyacımız vardı çünkü kötü sonuçlar almıştık" diye konuştu.

Geleceğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan ve Roma'da kalacağını söyleyen Vedat Muriqi, "Bu bana bağlı değil. Roma'da kampta olacağım. Lazio bana yatırım yaptı ve 4 yıllık sözleşmem daha var ve kontratıma sadık kalacağım" ifadelerini kullandı.

Lazio ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Vedat Muriqi, bu sezon 34 resmi maça çıktı. Toplam 1182 dakika süre alan Kosovalı oyuncu, iki gol attı ve bir asist yaptı.

Fenerbahçe'den sezon başında Lazio'ya transfer olan Muriqi, lig başlamadan önce Covid-19'a yakalandı. Tamamen sağlığına kavuşmakta zorlanan 27 yaşındaki oyuncu, takımının sezon başı kampını kaçırmıştı.

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