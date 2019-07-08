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Muric, ayağının tozuyla antrenmana çıktı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:56
Muric, ayağının tozuyla antrenmana çıktı


DÜZCE (AA) - Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelir gelmez sahaya indi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'in Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldığı anımsatıldı.

Tesise gelmesinin ardından hemen hazırlıklara başlayan Muric'in, ayağının tozuyla performans antrenörü Zeki Göle ile birlikte sahaya inerek koşu yaptığı aktarıldı.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:56
  1. Düzce
  2. Fenerbahçe
  3. Vedat Muric

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