MURGEM’le kazandılar

Muratpaşa Gençlik Merkezi’nde (MURGEM),2018-2019 döneminde eğitim gören gençlerden 4’ü tıp, 7’si hukuk, 11’i de mühendislik fakültelerinde öğrenim görme hakkı kazandı.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çocukların ve gençlerin sosyo-kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak için Muratpaşa Belediyesi’nce 2015-2016 eğitim yılında hizmete açılan MURGEM, eğitim vermeye devam ediyor.

MURGEM’e, 2018-2019 döneminde devam eden ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı sağlayan gençlerin 4’ü tıp fakültesi, 7’si hukuk fakültesi, 11’i de mühendislik fakültelerinde öğrenim görme hakkı kazandı. İlk 100 binde olup da, daha iyi bir okulda öğrenim görmek isteyen 30 MURGEM öğrencisi, tercih yapmayıp ek yerleştirmeyi bekliyor.

“Ülkeye çok başarılı biri olacağımı biliyorum”

YKS’de yüzde 94.3 başarı oranı yakalan MURGEM’e devam eden, eşit ağırlıkta Türkiye 519’uncusu olan ve ‘Hukuk okumak istiyorum’ diyen Hilal Büyükelhan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yeni öğrencilerinden biri oldu. Hukuk okuma hayalini gerçekleştiren Büyükelhan, “ MURGEM’den arkadaşlarım sayesinde haberdar oldum. İlk başlarda arkadaşlarım sonrada öğretmenlerim yönlendirdi. MURGEM hayatıma çok şey kattı öncelikle çok güzel öğretmenler çok güzel arkadaşlıklar ve çok büyük bir başarı. Bu ülkeye; belki savcı, belki hâkim, belki avukat belki bakanlıkta bir çalışan. Ne olacağımı çok iyi bilmesem de bu ülkeye çok başarılı biri olacağımı biliyorum. Ülkede adalet konusunda bazı aksaklıklar olduğunu düşünüyorum ve benimde ufakta olsa dokunuşlarım olsun istiyorum. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a, bize bu imkânı sağladığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘Hayalim’ dediği okulun öğrencisi oldu

Muratpaşa Belediyesi’nin kendisi için adalet ve imkan sağlayıp diğer öğrencilerle eşit koşullarda yarışma olanağı verdiğinin altını çizen Nazlı Çalışkan ise şunları söyledi;

“Herkesin maddi durumu iyi değil. Belediyelerin, MURGEM gibi imkanlar sağlayıp öğrencilere yardımcı olması gerekiyor. MURGEM benim için şahsen bir adalet sağladı. Bu fırsat eşitliğini sağladığı için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a çok teşekkür ederim. MURGEM bana çok güzel anılar ve dostluklar, Bir de üniversite kazandırdı. Hayalimde aslında bir tiyatro oyuncusu olmak var. Üniversitemi kazanıyorum. İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon ilk tercihim, hayalimde denebilir. Orası var ve olacak inşallah”

YKS sözel puan türünde Türkiye 2 bin 469’uncusu olan görme engelli Merve Demir de, ‘İlk tercihim’ dediği Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’ne kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Başkan Uysal kutladı

MURGEM’li öğrencilerinin başarılarının, yaşıtlarına ilham vereceğine inandığını belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Gençlerimizin başarıları, hayallerini gerçekleştirmiş olmaları bizim için mutluluk kaynağı. Gençlerimiz yeni bir hayata başlayacak. İnsanlığa faydalı olmak isteyen bireyler olacaklarından en ufak bir kuşkum yok. Gençlerimizi, ailelerini, MURGEM öğretmen ve yöneticilerimizi kutluyorum” dedi.