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Mürdüm eriğinin faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Rengiyle iştah kabartan, mayhoş tadıyla damakları şenlendiren mürdüm eriği sağlık için son derece yararlı bir meyvedir. İşte, mürdüm eriğinin saymakla bitmeyen faydaları…

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:22
Mürdüm eriğinin faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Yaz ayları erik severlerin yüzlerini fazlasıyla güldürür. Yeşil erik, kırmızı erik ve biraz daha geç olgunlaşan mürdüm eriği... Erikler içerdikleri vitamin ve minareller bakımından son derece faydalıdır. Özellikle mürdüm eriği sağlık için son derece kıymetlidir.

İşte, mürdüm eriğinin faydaları:

Mürdüm eriği içerdiği lif sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler.

C vitamini yönünden zengin olan mürdüm eriği bağışıklık sistemini güçlendirir.

Antioksidanlar yönünden zengin olan mürdüm eriği kalp ve damar sağlığı için önemli bir meyvedir.

Yapılan bilimsel çalışmalar ölçülü tüketildiğinde mürdüm eriğinin kan şekerini dengelediğini kanıtlamıştır.

Güçlü kemikler için önemli olan mürdüm eriği osteoporoz riskini bir hayli azaltır.

Bu leziz erik aynı zamanda idrar söktürücüdür.

Mürdüm eriği mutluluk hormonlarını artmasına yardımcı olur.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde mürdüm eriği anemi problemi olanlar için önemli bir kaynaktır.

Halk arasında kara erik olarak da bilinen mürdüm eriği karaciğer ve böbrek sağlığı için de son derece faydalıdır.

Bilimsel çalışmalar mürdüm eriğinin anti-kanser ürünü olduğunu ortaya koymuştur.

Dengeli tüketildiğinde mürdüm eriği kötü kolesterolü düşürür.

İçerdiği antioksidan ve C vitamini nedeniyle mürdüm eriği cildinizin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:22
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