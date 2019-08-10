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Muratpaşa’da plaj ve kafeler bayram süresince hizmet verecek

Muratpaşa Belediyesi’nin falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan falez plajlarıyla birlikte Ziya Gökalp ve Erdal İnönü Kent Parkları’ndaki Deniz Yüzü ve Dağ Yakası kafeleri, Kurban Bayramı süresince hizmet vermeye devam edecek.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:05
Muratpaşa’da plaj ve kafeler bayram süresince hizmet verecek

Muratpaşa Belediyesi’nin falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan falez plajlarıyla birlikte Ziya Gökalp ve Erdal İnönü Kent Parkları’ndaki Deniz Yüzü ve Dağ Yakası kafeleri, Kurban Bayramı süresince hizmet vermeye devam edecek.


Muratpaşa Belediyesi’nin falez plajları Kurban Bayramı süresince, konuklarını ağırlayacak. Mavi Bayrak dalgalanan Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu Plajları, Kurban Bayramı süresince, ara vermeden, konuklarına hizmet vermeyi sürdürecek.


Falez plajlarının yanı sıra yine Muratpaşa Belediyesi’nin Erdal İnönü Kent Parkı içindeki Dağ Yakası ve Antalya’nın Akdeniz’e uzandığı en uç nokta Bababurnu’nda bulunan Ziya Gökalp Kent Parkı içindeki Deniz Yüzü Kafeleri de, Kurban Bayramı süresince misafirlerini ağırlamaya devam edecek.


Muratpaşa Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet sunan 2019 yılında işletme ve iştirakler müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Deniz Yüzü ve Dağ Yakası Kafeleri, 2019 yılının ilk 7 ayında 481 bin, falez plajlarında da 73 bin konuğa hizmet sunuldu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:05
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