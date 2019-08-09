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Muratpaşa Bayramlaştı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde, belediye çalışanları ile bayramlaştı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:26
Muratpaşa Bayramlaştı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde, belediye çalışanları ile bayramlaştı. Maaşları, bayram öncesi hesaplarına yatırılan belediye çalışanlarına seslenen Başkan Uysal; “Hissediyorum ki; bizim alın terimiz, bizim emeklerimiz Türkiye’mizi aydınlatıyor” dedi


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kurban Bayramı öncesi son iş gününde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Başkan Uysal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte güne Yeşilova Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü’nde başladı. Başkan Uysal ve beraberindekiler, burada Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlükleri çalışanlarıyla bayramlaştı.



‘Alınterimiz, şehrimizi, ülkemizi aydınlatıyor’


Başkan Uysal, bayramlaşma öncesi yaptığı konuşmada; “Hissediyorum ki; bizim alın terimiz, bizim emeklerimiz Türkiye’mizi aydınlatıyor. Şehrimizdeki, Türkiye’mizdeki aydınlığa olan hizmetimiz giderek artıyor.Giderek; iyi insanların, düzgün insanların, çocuklarının gözüne büyük bir huzurla bakan temiz insanların bu ülkeyi daha iyi yöneteceğini kanıtlar bir hal alıyoruz. Bu duygular içerisinde daha nice bayramlarda kucaklaşabilmeyi temenni ediyorum” dedi. Başkan Uysal, konuşmasının ardından tüm çalışanlarla tek tek bayramlaştı.



Çalışanlara teşekkür


Muratpaşa Belediyesi’nde ikinci tören ise belediye hizmet binasında gerçekleşti. Hizmet binasında bulunan tüm birimleri gezerek, çalışanlarla tek tek bayramlaşan Başkan Uysal, “Bu yolculukta omuz omuza olduğunuz için, dayanışma içinde olduğunuz için. Onurlu bir şekilde çocuklarınızın gözünün içine bakarak, tertemiz bir belediyecilik hizmeti sunduğunuz için, çalışkan olduğunuz için, dürüst olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sadece sizlerin değil, bütün sevdiklerinizin, bütün önemsedikleriniz de bayramını kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun. Nice bayramlarda görüşmek umuduyla” şeklinde konuştu. Başkan Uysal, işleri için belediye hizmet binasında bulunan vatandaşlarla da bayramlaştı.



Maaşlar ödendi


Öte yandan Muratpaşa Belediyesi, memur, işçi ayrımı yapmadan tüm çalışanlarının maaşlarını hesaplarına aktardı. Muratpaşa Belediyesi, ayrıca ilçede görev yapan muhtarların da Kurban Bayramı’nı unutmadı. Tüm muhtarlıkları tek tek gezen belediye görevlileri, muhtarların bayramını kutlayıp çikolata hediye etti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:26
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