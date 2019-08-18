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Muratpaşa, Antalya’nın çocuklarıyla yürüyecek

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, kuruluşunun 25’inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken sürdürülebilir başarı için Antalya’nın çocuklarıyla yürüyeceği bir modeli hayata geçirecek.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:22
Muratpaşa, Antalya’nın çocuklarıyla yürüyecek

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, kuruluşunun 25’inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken sürdürülebilir başarı için Antalya’nın çocuklarıyla yürüyeceği bir modeli hayata geçirecek. Kulüp, ay yıldızlı milli formaları başarıyla taşıyacak sporcuları yetiştirmek için 6 branşta spor okulları açıyor.


Antalya’da 1995 yılında kurulan ve 24 yıl gibi bir sürede başta kadın hentbolu olmak üzere cimnastik gibi branşlarda bir ekol oluşturan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, tarihinin en kapsamlı alt yapı gelişim programını başlatıyor. Kulüp, 6 ayrı branşta açacağı spor okullarıyla Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil edecek, milli takımlarda ay yıldızlı formayla başarıdan başarıya koşacak sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.


Kulüp Başkanı Murat Şimşek, Türkiye’de özellikle futbol kulüplerinin yaşadığı ekonomik zorlukların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte altyapı tartışmasının başladığını söyledi. Şimşek, ancak istisnasız her branş için geçerli olan bu tartışmanın bir tarafında tesisleşme diğer tarafında ise sporcu yetiştirme olduğuna dikkat çekerek, "Muratpaşa Belediyesi, Sayın Belediye Başkanı Ümit Uysal öncülüğünde, son 5 yıl için tesisleşme anlamında çok önemli yatırımları art arda kentimizde gerçekleşti. Spor salonları mahallerimize kadar yayıldı, kent merkezinde çok önemli bir yüzme havuzu yatırımı tamamlandı, güreş eğitim merkezi hizmete girdi, kent spor sahalarında ciddi bir yenileme çalışması yapıldı" dedi.



"Antrenmanlar 16 Eylül’de başlıyor""


Yeni dönemde yine Muratpaşa Belediyesi’nin tüm bu yatırımların çatısını oluşturacak büyük bir tesis planladığını aktaran Şimşek, “Tesisler artık herkesin ulaşabildiği bir konuma gelirken biz de Muratpaşa Belediye Spor Kulübü olarak bir anlayış değişikliğine gittik” dedi. Bu değişimin bugün aynı zamanda sporda yaşanan krize bir yanıt olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Başta kadın hentbol takımımız olmak üzere, yabancı oyuncu sınırlamasından sözleşme yapılarına, kendi kurallarımızı ilan ederek bir yolculuğa çıktık” diye belirtti.


Bu yolculukta hentbol, jimnastik, squash gibi branşlarda şampiyonluklar da elde ettiklerinin altını çizen Şimşek, 20 Ağustos’ta kayıtlarını başlayacağı spor okullarıyla Muratpaşa’nın Antalya’nın çocuklarıyla yürüyeceği yepyeni bir dönemin başlayacağını belirtti. Spor okullarını ilk etapta futbol, basketbol, jimnastik, squash, voleybol ve yüzme branşlarında açılacağını belirten Şimşek, antrenmanların ise 16 Eylül’de başlayacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:22
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