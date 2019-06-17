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Murathan Mungan, Selçuklu sanatseverlerle buluştu

İzmir’in Selçuk ilçesi, Türk edebiyatının yazarlarından Murathan Mungan’ı ağırladı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:36
Murathan Mungan, Selçuklu sanatseverlerle buluştu

İzmir’in Selçuk ilçesi, Türk edebiyatının yazarlarından Murathan Mungan’ı ağırladı. 4. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali’nin onur konuğu olan yazar-şair Murathan Mungan, Selçuk Efes Kent Belleği’nde Selçuk ve çevre ilçelerden gelen sanatseverlerle buluştu.


4. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali’nin onur konuğu Murathan Mungan oldu. Yoğun katılım gösterilen söyleşiye; Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başta olmak üzere; kısa bir süre önce belediye meclis üyeleri tarafından Selçuk Belediyesi fahri hemşehriliğine seçilenSanatçı Hayko Cepkin ile çok sayıda sanatsever katıldı.


Keyifli geçen söyleşide ilk olarak kariyer hayatını anlatan Murathan Mungan, yazma süreci, kitapları ve sanatla olan ilişkisi hakkında sanatseverlere bilgi verdi. Sanat hayatını "adama" olarak nitelendiren Mungan, "Sanat öyle bir şey ki; sizden hayatınızı istiyor ve bunun karşılığında en ufak bir garanti vermiyor. İnsanın bu süreçte kendine inanması, kendini işine vermesi, kendini tazelemesi, eğitmesi, kendini yetiştirmesi gerekir" dedi.


Sanat ile olan ilişkisini bitmeyen bir koşu olarak nitelendiren Mungan, söyleşinin önemli bir kısmını sanatseverlerin sorularına ayırdı. Sanatın hayat kurmak ve bir o kadar da hayal kurmak olduğuna vurgu yapan Murathan Mungan, söyleşide yazdığı eserler hakkında da bilgi verdi. Sanatçının sadece kendisiyle yarışması gerektiğine dikkat çeken yazar Murathan Mungan, "Ben oyuncu yazarım. Tıpkı bazı oyuncuların farklı rollerde oynaması gibi. Ben şiirlerimi, öykülerimi yazarken hep farklı kostümler giyiniyorum. Bu da beni her zaman daha iyi olmaya, daha farklı olmaya yönlendiriyor" diye konuştu.


Murathan Mungan’ı Selçuk’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel da, "Selçuk’ta fark ettim ki edebiyata düşkün bir kitle var. Bu kitle Selçuk’ta çok güzel bir sinerji olduğunu gösterdi. Bir Selçuklu olarak bunun gururunu yaşıyorum. Yazdığı birçok eserle bizlere yeni pencereler açan Murathan Mungan’ı Selçuk’ta ağırlamak bizim için inanılmaz keyifliydi" dedi.


Murathan Mungan, söyleşi sonrasında da kitaplarını okurları için imzaladı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:36
  1. sanat
  2. kitap

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