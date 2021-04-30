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Medya Murat Yıldırım'dan takdir toplayan Ramazan hareketi
Medya

Murat Yıldırım'dan takdir toplayan Ramazan hareketi

Oyuncu Murat Yıldırım, Ramazan ayına denk gelen tam kapanma öncesi ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıttı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 14:27:00 -
Murat Yıldırım'dan takdir toplayan Ramazan hareketi

Bir dönem Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan oyuncu Murat Yıldırım'ın yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yaptığı hareket takdir topladı.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayını fırsat bilen Yıldırım, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulundu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta; aracının bagaj kısmında koliler bulunan Yıldırım'ın yardımları ailelere kendisinin teslim ettiği görülüyor.

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