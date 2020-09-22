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Medya Murat Yıldırım ile RTÜK’ün Ramo diyaloğu sosyal medyayı salladı
Medya

Murat Yıldırım ile RTÜK’ün Ramo diyaloğu sosyal medyayı salladı

Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi 11 yaşındaki çocuk tarafından şikayet edildi. Dizinin başrolü Murat Yıldırım ile RTÜK arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:08:00 -
Murat Yıldırım ile RTÜK’ün Ramo diyaloğu sosyal medyayı salladı

Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi ile ilgili yeni gelişme yaşandı. 5.sınıf öğrencisi bir çocuğun Ramo dizisini şikayet etmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

RTÜK'ün resmi Twitter hesabından, çocuğun diziyi şikayet ettiği mesaj paylaşıldı.

'Lütfen sonlandırın'

5. sınıf öğrencisi Zafer'in, "Merhaba ben 11 yaşında 5. sınıf öğrencisiyim. Show TV'de yayınlanan Ramo adlı dizide bıçaklanma sahnesi gördüm ve çok etkilendim. Lütfen diziyi sonlandırın" ifadeleri yer aldı.

‘Sevgili Zafer, bu duyarlılıkta olman, seni rahatsız eden bir sahneyi bize iletmen çok güzel’ diyerek çocuğa seslenen RTÜK, ‘Senin gibi değerli çocuklarımızın ekran duyarlılığı bizleri çok mutlu ediyor. Lütfen çevrene de bu duyarlılığı aktar. Şikayet ettiğin diziyi uzmanlarımıza inceleteceğiz. Teşekkürler" ifadesini kullanıldı.

Murat Yıldırım ve RTÜK arasında dikkat çeken diyalog

Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ve RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun bu gelişme üzerine diyalogları dikkat çekti.

Oyuncu Murat Yıldırım, 11 yaşındaki çocuğun sosyal medya kullanmasına vurgu yaparak, ‘Bunu çözebilen varsa buyursun! İlk defa RTÜK'ün bir diziyi kamuoyuna şikayet etmesine mi yanayım, ufaklığın Türkçesi'nin maşallahlığına mı yanayım" açıklamasını yaptı.

İbrahim Uslu ise Murat Yıldırım'a, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hiçbir yapımı kamuoyuna şikâyet etmez, çünkü burası şikayet etme değil şikayetleri değerlendirme makamıdır. Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır ve değerlendirme neticesinde müeyyide verilip verilmeyeceği karara bağlanır’’ şeklinde cevap verdiği görüldü.

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