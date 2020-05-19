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Spor

Murat Yıldırım: "Her takım aynı fiziki durumla başlayacak"

Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Murat Yıldırım, sezona Avrupa maçlarından dolayı erken başladıklarını belirterek, "Dolayısıyla sezon ortasında erken düşüş yaşadık.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:49:31 -
Murat Yıldırım: "Her takım aynı fiziki durumla başlayacak"

Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Murat Yıldırım, sezona Avrupa maçlarından dolayı erken başladıklarını belirterek, "Dolayısıyla sezon ortasında erken düşüş yaşadık. Şimdi ise her takım aynı fiziki durumla başlayacak" dedi.


Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Murat Yıldırım, takımdaki son durum ve çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışmaların yoğun geçtiğini ifade eden Yıldırım, "İlk güne oranla üzerine çok şey kattık. Biz bu sezona Avrupa maçlarından dolayı erken başlamış ve erken form tutmuştuk. Dolayısıyla sezon ortasında erken düşüş yaşadık. Şimdi ise her takım aynı fiziki durumla başlayacak" dedi.


Korona virüs sürecinde ülke olarak önemli bir sınav verdiğimizi belirten deneyimli futbolcu, "Şu an ülke olarak yapacağımız en önemli şey kendimizi izole etmeye devam etmek. Bu sürecin sonunun ülkemiz adına güzel olacağını düşünüyorum. Biraz daha sabır, inşallah bu işin sonuna geldik" şeklinde konuştu.



"İlk güne oranla üzerine çok şey kattık"


Murat Yıldırım, takımın durumuyla ilgili yaptığı değerlendirmede ise, "Ligin iki ikinci yarısında büyük bir düşüş yaşadık. Futbolcular olarak bu düşüşün önüne geçmek için elimizden geleni yaptık, fakat bazen futbolda bu tür süreçler yaşanabiliyor. Tabi burada muhakkak bizim de hatalarımız yanlışlarımız olmuştur. Şu an çalışmalarımız oldukça yoğun geçiyor. İlk güne oranla üzerine çok şey kattık. Biz bu sezona Avrupa maçlarından dolayı erken başlamış ve erken form tutmuştuk. Dolayısıyla sezon ortasında erken düşüş yaşadık. Şimdi ise her takım aynı fiziki durumla başlayacak. Kalan son 8 haftada lig daha farklı bir şekil alabilir. Tabi havaların ısınmasıyla birlikte antrenmanlar daha yorucu bir hale geldi. Fakat yoğun çalışmamızın mükafatını alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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