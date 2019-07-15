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Murat Uysal: Para politikası süreçlerinin tasarımında, makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edeceğiz

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:02
Murat Uysal: Para politikası süreçlerinin tasarımında, makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edeceğiz
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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:02
  1. Merkez Bankası
  2. Murat Uysal
  3. TCMB
  4. Uysal

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