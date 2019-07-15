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Murat Uysal: Küresel konjonktür ve sermaye akımlarının seyrine göre, rezervlerimizi güçlendirmek için mevcut araçlarımızda revizyona gidebiliriz.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:02
Murat Uysal: Küresel konjonktür ve sermaye akımlarının seyrine göre, rezervlerimizi güçlendirmek için mevcut araçlarımızda revizyona gidebiliriz.
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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:02
  1. Merkez Bankası Başkanı
  2. Murat Uysal
  3. TCMB

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