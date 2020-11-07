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Biyografi Murat Uysal kimdir? Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden mi alındı?
Biyografi

Murat Uysal kimdir? Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden mi alındı?

Son dakika haberi. Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla görevden alındı. Murat Uysal’dan boşalan Merkez Bankası başkanlığına Naci Ağbal atandı. Peki Murat Uysal kimdir, nerelidir? Murat Uysal neden görevden alındı? Murat Uysal nereye atandı?

Yeniakit Publisher
2020-11-07 08:11:00 - 2020-11-07 08:12:30
Murat Uysal kimdir? Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden mi alındı?

Murat Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Merkez Bankası başkanı olmuştu. Peki Murat Uysal kimdir, nerelidir? Murat Uysal hangi görevlerde bulundu?

Murat Uysal kimdir?

Murat Uysal, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi Galatasaray Lisesi’Nde okuyan Murat Uysal, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünde tamamladı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında yüksek lisans yapan Murat Uysal, Halkbank’da Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015 - Nisan 2016 tarihleri arasında Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürüttü. 2014 yılı Mart ayından itibaren ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. 

Murat Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla 9 Haziran 2016 tarihinde Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na görevine getirildi. Murat Uysal, 6 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. 7 Kasım 2020 tarihinde ise bu görevinden alındı.

 

 

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