En son Survivor'da çıldırmıştı: Acun Ilıcalı'dan Hull City'nin yenilgisi sonrası sert mesaj!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En son Survivor'da çıldırmıştı: Acun Ilıcalı'dan Hull City'nin yenilgisi sonrası sert mesaj!

En son Survivor'ın konsey alanında çıldıran Acun Ilıcalı'nın Hull City yenilgisi sonrası açıklamaları İngiltere'de gündem oldu.

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'nin Sheffield United karşısında aldığı mağlubiyet sonrası sosyal medya hesabından sert bir açıklama paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 42. haftasında Sheffield United'a konuk oldu.

Bramall Lane Stadı'nda oynanan maçta 1-0'lık üstünlüğünü koruyamayan misafir takım, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Henüz 5. dakikada Oliver McBurnie ile 1-0 öne geçen Hull uzun süre bu skoru korusa da 85. dakikada Gustavo Hamer (penaltıdan) ve 88. dakikada Danny Ings'in gollerine engel olamadı.

Hull City'nin sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz ön libero John Lundstram 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Premier Lig'e direkt yükselme şansını mucizelere bırakan Ilıcalı'nın takımı, ilk 6'da kalarak play-off'ta yer alma konusunda ise avantajını sürdürüyor. 68 puanlı Hull City 6. sırada yer alıyor.

Öte yandan Acun Ilıcalı, karşılaşmada kırmızı kart gören Lundstram'a, maçtan sonra eski takımı Sheffield United'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gösterdi.

Ilıcalı sosyal medya hesabından "Sevgili Lunny" diyerek John Lundstram'a hitaben yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bugün bizden çalınan üç puanın acısını hâlâ hissediyoruz. Bize göre bugün konuşmamız gereken en önemli şey, korkunç hakem kararları yüzünden üç puan kaybetmemiz. Bizim için hayal kırıklığı dolu bir öğleden sonra yaşarken, senin açıklamanı okudum. Sahada yaşanan adaletsizliğe daha fazla odaklanmanı ve eski kulübünün taraftarları nedeniyle hissettiğin hayal kırıklığına daha az yer vermeni beklerdim. Biz büyük bir aileyiz, tek bir hayalimiz var. Harika bir takımımız, güçlü bir antrenörümüz ve play-off'lara ulaşmaya tamamen odaklanmış en iyi taraftarlarımız var.

Umarım gelecekte Hull City (H ile büyük) taraftarlarımızın samimi sevgisi ve desteğiyle daha iyi hissedersin.

