En son Survivor'da çıldırmıştı: Acun Ilıcalı'dan Hull City'nin yenilgisi sonrası sert mesaj!

Bugün bizden çalınan üç puanın acısını hâlâ hissediyoruz. Bize göre bugün konuşmamız gereken en önemli şey, korkunç hakem kararları yüzünden üç puan kaybetmemiz. Bizim için hayal kırıklığı dolu bir öğleden sonra yaşarken, senin açıklamanı okudum. Sahada yaşanan adaletsizliğe daha fazla odaklanmanı ve eski kulübünün taraftarları nedeniyle hissettiğin hayal kırıklığına daha az yer vermeni beklerdim. Biz büyük bir aileyiz, tek bir hayalimiz var. Harika bir takımımız, güçlü bir antrenörümüz ve play-off'lara ulaşmaya tamamen odaklanmış en iyi taraftarlarımız var.