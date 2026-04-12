Çağımızın Hitler'i Netanyahu’dan Erdoğan’a alçak iftiralar: Türkiye katliamcıya haddini bildirdi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İslamabad’daki barış görüşmelerini sabote etmeye çalışırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan alçak iftiralarının perde arkası aralandı. Siyasi kulislerden sızan bilgilere göre; Netanyahu’nun öfkesinin altında, Türkiye’nin bölgedeki terör örgütlerine karşı koyduğu sert tavır ve İsrail’in "İkinci İsrail" planını boşa çıkarması yatıyor.

"Çağımızın Hitler'i Netanyahu"

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’yu "yaşadığımız çağın Hitler'i" olarak nitelendirerek, İsrailli yetkililerin hezeyanlarına karşı sert bir yazılı açıklama yayınladı. Bakanlık, Netanyahu’nun barış sürecini engellemek ve kendi koltuğunu korumak için bu tür saldırganlıklara başvurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir. Hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaktadır."

Kendi suçlarını perdeleme çabası

Netanyahu’nun Türkiye’nin Kürt vatandaşlarına yönelik asılsız iddialarla kendi katliamlarını örtbas etmeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, İsrailli yetkililerin bu çıkışlarının arkasındaki "korku" şu sözlerle vurgulandı:

Gerçeklerin rahatsızlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her platformda dile getirdiği hakikatlerin İsrail yönetiminde büyük bir rahatsızlık yarattığı belirtildi.

Yargılanma korkusu: Netanyahu'nun barış görüşmelerini sabote etme amacının, aksi takdirde ülkesinde yargılanıp hapis cezasına çarptırılacak olması olduğu ifade edildi.

Düzeysiz ve küstah tavır: İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın da dahil olduğu saldırgan söylemlerin "düzeysiz, küstahça ve yalan dolu" olduğu kaydedildi.

Türkiye geri adım atmayacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin mazlumların sesi olmaya devam edeceğini bir kez daha dünyaya ilan etti. Açıklamanın sonunda, Türkiye’nin masum sivillerin yanında durmayı sürdüreceği ve Netanyahu'nun işlediği insanlık suçlarından dolayı uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için her türlü çabanın harcanacağı kararlılıkla ifade edildi.

Kendi siyasi varlığını kan ve kaos üzerine kuran Netanyahu yönetiminin bu son çırpınışları, Türkiye’nin bölgedeki barışçıl ve dik duruşunu engelleyemeyecek.