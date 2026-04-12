  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den İsrail'e "Erdoğan" tepkisi Gözler İslamabad görüşmelerinde! Macron ile Pezeşkiyan arasında kritik temas ABD ve İran masaya oturdu terörist kudurdu! Netanyahu'dan ilk açıklama Uyuşturucu test sonuçları belli oldu İran-ABD arasında kriz! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar Kayseri'de Fenerbahçe kasırgası Beslemeyin idam edin! Fatma Nur öğretmenin katiline rekor ceza talebi Pakistan Başbakanı Şerif İran heyetini kabul etti İstanbul'daki konsolosluk saldırısıyla ilgili flaş gelişme! Tutuklanan kişi sayısı belli oldu Irak'ta yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Gündem Çağımızın Hitler'i Netanyahu’dan Erdoğan’a alçak iftiralar: Türkiye katliamcıya haddini bildirdi!
Gündem

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Gazze’de on binlerce masumun kanına giren ve hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sıkıştığı köşesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan küstah açıklamalarda bulundu. İslamabad’daki barış görüşmelerini baltalamaya çalışan Netanyahu ve kabinesinin yalan dolu iddialarına, Dışişleri Bakanlığı'ndan tokat gibi bir cevap geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İslamabad’daki barış görüşmelerini sabote etmeye çalışırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan alçak iftiralarının perde arkası aralandı. Siyasi kulislerden sızan bilgilere göre; Netanyahu’nun öfkesinin altında, Türkiye’nin bölgedeki terör örgütlerine karşı koyduğu sert tavır ve İsrail’in "İkinci İsrail" planını boşa çıkarması yatıyor.

"Çağımızın Hitler'i Netanyahu"

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’yu "yaşadığımız çağın Hitler'i" olarak nitelendirerek, İsrailli yetkililerin hezeyanlarına karşı sert bir yazılı açıklama yayınladı. Bakanlık, Netanyahu’nun barış sürecini engellemek ve kendi koltuğunu korumak için bu tür saldırganlıklara başvurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir. Hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaktadır."

Kendi suçlarını perdeleme çabası

Netanyahu’nun Türkiye’nin Kürt vatandaşlarına yönelik asılsız iddialarla kendi katliamlarını örtbas etmeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, İsrailli yetkililerin bu çıkışlarının arkasındaki "korku" şu sözlerle vurgulandı:

  • Gerçeklerin rahatsızlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her platformda dile getirdiği hakikatlerin İsrail yönetiminde büyük bir rahatsızlık yarattığı belirtildi.
  • Yargılanma korkusu: Netanyahu'nun barış görüşmelerini sabote etme amacının, aksi takdirde ülkesinde yargılanıp hapis cezasına çarptırılacak olması olduğu ifade edildi.
  • Düzeysiz ve küstah tavır: İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın da dahil olduğu saldırgan söylemlerin "düzeysiz, küstahça ve yalan dolu" olduğu kaydedildi.

Türkiye geri adım atmayacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin mazlumların sesi olmaya devam edeceğini bir kez daha dünyaya ilan etti. Açıklamanın sonunda, Türkiye’nin masum sivillerin yanında durmayı sürdüreceği ve Netanyahu'nun işlediği insanlık suçlarından dolayı uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için her türlü çabanın harcanacağı kararlılıkla ifade edildi.

Kendi siyasi varlığını kan ve kaos üzerine kuran Netanyahu yönetiminin bu son çırpınışları, Türkiye’nin bölgedeki barışçıl ve dik duruşunu engelleyemeyecek.

ABD ve İran masaya oturdu terörist kudurdu! Netanyahu'dan ilk açıklama
ABD ve İran masaya oturdu terörist kudurdu! Netanyahu'dan ilk açıklama

Dünya

ABD ve İran masaya oturdu terörist kudurdu! Netanyahu'dan ilk açıklama

Ömer Çelik, Netanyahu'ya kötü haberi verdi
Ömer Çelik, Netanyahu'ya kötü haberi verdi

Gündem

Ömer Çelik, Netanyahu'ya kötü haberi verdi

İsrail’de Netanyahu'ya verilen destek düşüşte Daha beteri gelecek
İsrail’de Netanyahu'ya verilen destek düşüşte Daha beteri gelecek

Dünya

İsrail’de Netanyahu'ya verilen destek düşüşte Daha beteri gelecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ADALET BAKANLIGI VE YARGIYA TEBRIKLER, TESEKKURLER ...KYDUZ SAPIK SOYKURIMCI TERORIST SEBEKENIN EN SON LUBNANDAKI FOSFOR BOMBASI VE 300 SIVIL KATLIAMI ICIN AYRI AYRI BAGIMSIZ YENI SORUSTURMALAR BASLATMALI...KUZUZ KATIL CETENIN RAHATSIZ EDILMESI, DUNYAYA VE TARIHE INSANI CESARETLI ONURLU IZ BIRAKILMASI COK GUZEL ..KESINLIKLE DOGRU YOLDAYIZ ....

Emice

Havlayan Köpek Isırmaz...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23