Bu yöntem ile tarihe karışacak! Kapağı sıkışan kavanozlara veda edin
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kapağı sıkışan kavanozlara veda etme vakti geldi.

Mutfakta her şey yolunda giderken, o son dokunuşu yapacak olan kavanozun kapağına takılıp kalmak çok sinir bozucu olabilir. Bütün gücünüzle yüklenirsiniz, elleriniz kızarır, mutfak havlusuyla denersiniz ama o kapak asla yerinden oynamaz. Hatta bazen işi inada bindirip kapağın kenarına bıçakla vururken kavanozu çatlatma riskini bile göze alırsınız.

Peki, çözümün çekmecenin bir köşesinde duran basit bir paket lastiği olduğunu söylesek?

Kavanoz kapaklarının açılmamasının asıl sebebi, elinizin pürüzsüz metal yüzey üzerinde kaymasıdır. Uyguladığınız kuvvetin büyük bir kısmı kapağı döndürmek yerine, elinizin yüzeyde kaymasına harcanır. İşte paket lastiği tam bu noktada devreye giriyor.

Bu yöntem o kadar basit ki, "Bu kadar kolay mıydı?" diyeceksiniz. Mümkünse biraz kalınca olan, standart bir paket lastiği alın. Lastiği kavanoz kapağının tam yan kısmına, yani elinizle kavradığınız yere dolayın. Lastiğin kapağı sıkıca sardığından emin olun.

Şimdi elinizi lastiğin üzerine yerleştirin ve çevirin. Lastiğin sağladığı ekstra tutuş sayesinde eliniz kaymayacak ve tüm enerjiniz doğrudan kapağın dönmesine gidecektir.

O meşhur "pıt" sesini duyduğunuzda, en inatçı kapakların bile sadece saniyeler içinde açıldığını göreceksiniz.

Güvenlidir: Bıçakla kapak kanırtıp kendinizi yaralama riskini ortadan kaldırır. Zararsızdır: Sıcak suya tutma yönteminde olduğu gibi kavanozun içindeki gıdayı ısıtmaz veya kapağa zarar vermez. Hızlıdır: Kurulumu sadece iki saniyenizi alır.

Eğer o an evde paket lastiği bulamadıysanız, aynı mantıkla çalışan şu alternatifleri deneyebilirsiniz: Bulaşık eldiveni: Lastik eldivenler de mükemmel bir sürtünme sağlar. Balon: Şişirilmemiş bir balonu kapağın üzerine gererek de aynı tutuşu yakalayabilirsiniz.

Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti! Başörtüsü düşmanlığı ile hatırlanacak!
Gündem

Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti! Başörtüsü düşmanlığı ile hatırlanacak!

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cindoruk başörtüsüne sert muhalefetiyle hatırlanıyor...
Akın Gürlek’in memleketinde Özgür Özel’e şok! "Karşıya bak Özgür, karşıya!"
Gündem

Akın Gürlek’in memleketinde Özgür Özel’e şok! “Karşıya bak Özgür, karşıya!”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir mitinginde beklemediği bir protestoyla karşılaştı. Konuşma öncesi miting alanını selamlayan Özel’in, ..
Skandal görüntüler: Domuz etiyle Müslümanları kovaladı
Dünya

Skandal görüntüler: Domuz etiyle Müslümanları kovaladı

İspanya 2. Lig'de mücadele eden CD Colonia Moscardo kulübünün başkanı eski futbolcu Javi Poves, takımındaki Müslüman oyuncuları elindeki dom..
Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: "Kontak kapatamazsınız" diye bağırdı.
Sosyal Medya

Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: ”Kontak kapatamazsınız” diye bağırdı.

Günümüzde evli çiftler arasında hızla yayılan "çocuk yapmama" kararı, sosyal medyada paylaşılan bir video ile farklı bir boyutta tartışılmay..
Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar
Dünya

Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar

Yalanı devlet politikası haline getiren ve Siyonist ortağı İsrail ile savaş açtığı İran’ın öz kaynaklarını gasp eden küresel zorba ABD, Hürm..
İran-ABD arasında kriz! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Dünya

İran-ABD arasında kriz! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

Pakistan'da ABD ve İran arasındaki müzakerelerde kriz patlak verdi. Olumlu geçen görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın statüsü konusunda çıkmaza gi..
