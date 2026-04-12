Bu yöntem ile tarihe karışacak! Kapağı sıkışan kavanozlara veda edin
Kapağı sıkışan kavanozlara veda etme vakti geldi.
Mutfakta her şey yolunda giderken, o son dokunuşu yapacak olan kavanozun kapağına takılıp kalmak çok sinir bozucu olabilir. Bütün gücünüzle yüklenirsiniz, elleriniz kızarır, mutfak havlusuyla denersiniz ama o kapak asla yerinden oynamaz. Hatta bazen işi inada bindirip kapağın kenarına bıçakla vururken kavanozu çatlatma riskini bile göze alırsınız.
Peki, çözümün çekmecenin bir köşesinde duran basit bir paket lastiği olduğunu söylesek?
Kavanoz kapaklarının açılmamasının asıl sebebi, elinizin pürüzsüz metal yüzey üzerinde kaymasıdır. Uyguladığınız kuvvetin büyük bir kısmı kapağı döndürmek yerine, elinizin yüzeyde kaymasına harcanır. İşte paket lastiği tam bu noktada devreye giriyor.
Bu yöntem o kadar basit ki, "Bu kadar kolay mıydı?" diyeceksiniz. Mümkünse biraz kalınca olan, standart bir paket lastiği alın. Lastiği kavanoz kapağının tam yan kısmına, yani elinizle kavradığınız yere dolayın. Lastiğin kapağı sıkıca sardığından emin olun.
Şimdi elinizi lastiğin üzerine yerleştirin ve çevirin. Lastiğin sağladığı ekstra tutuş sayesinde eliniz kaymayacak ve tüm enerjiniz doğrudan kapağın dönmesine gidecektir.
O meşhur "pıt" sesini duyduğunuzda, en inatçı kapakların bile sadece saniyeler içinde açıldığını göreceksiniz.
Güvenlidir: Bıçakla kapak kanırtıp kendinizi yaralama riskini ortadan kaldırır. Zararsızdır: Sıcak suya tutma yönteminde olduğu gibi kavanozun içindeki gıdayı ısıtmaz veya kapağa zarar vermez. Hızlıdır: Kurulumu sadece iki saniyenizi alır.
Eğer o an evde paket lastiği bulamadıysanız, aynı mantıkla çalışan şu alternatifleri deneyebilirsiniz: Bulaşık eldiveni: Lastik eldivenler de mükemmel bir sürtünme sağlar. Balon: Şişirilmemiş bir balonu kapağın üzerine gererek de aynı tutuşu yakalayabilirsiniz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23