Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti! Başörtüsü düşmanlığı ile hatırlanacak!
Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti! Başörtüsü düşmanlığı ile hatırlanacak!

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cindoruk başörtüsüne sert muhalefetiyle hatırlanıyor.

Türkiye’nin birçok alanda geri kalmasından baş aktörlerinden biri olan Hüsamettin Cindorok,AK Parti’nin başörtüsü serbestisi ve ailenin korunmasını sağlayacak anayasa değişikliği teklifine karşı çıkarak, Erdoğan karşı 6’lı masa ittifakına meclisteki görüşmeleri boykot etmeye çağırmıştı. Cindoruk, “244 milletvekiline sahip bütün muhalefet partilerini iktidarın anayasanın laiklik ilkesinin çiğnenmesine yol açacak anayasa değişikliği senaryosunda figüran olmamak için kanun teklifinin görüşüleceği komisyonlarda ve Genel Kurul’da yapılacak toplantılarına katılmamaya çağırıyoruz. Millet İttifakı bünyesindeki TBMM’de temsil edilen partileri, anayasaya aykırılığını tespit edecekleri Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini iptal etmek için kanun teklifi vermeye çağırıyoruz. Millet İttifakı partilerini ayrı ayrı yapmakta oldukları salon toplantılarından çıkarak ortak mitingler yapmaya çağırıyoruz.” İfadelerini kullanmıştı.

'Türbanlı vekiller Sümeyye'ye yol açmak için'

Aynı Hüsamettin Cindorok, AK Parti kadın milletvekillerinin Meclis'e başörtüsü ile gitmesi ile ilgili olarak, "Bir başkası şalvarla gelirse ne yapacaksınız? Bir başkası çarşafla gelse ne yaparsınız? Hatta biraz daha karamsar düşünceyle söyleyeyim Başbakanın kızı olan kızımızın milletvekili olması için yapılmış bir teşebbüstür. Ben de öyle görüyorum. Gelecek dönemde başbakanın okumuş, yazmış değerli bir kızı var başı örtülü, onun milletvekili olması için bir yol açılmıştır" diyerek örtü düşmanlığını daha da ileri noktalara taşımıştı.

Başörtülü eşlere hakaret etti

Aylık enerji dergisi Eko-Enerji'de yayınlanan röportajında Cindoruk, “Aile fotoğraflarına baktığımız zaman sadece bizim devlet adamlarının eşleri türbanlı, öteki aile fotoğraflarında hatta Ürdün, Mısır, Suriye gibi devlet adamlarının eşleri medeni ve başları açık gözüküyorlar. Bu fotoğrafların bir kısmı da açıkçası kriptolara giriyor. Onun için de Türkiye'ye mesafe koydular. Hissettiğim, en az iki seçimde Türkiye'de muhafazakar da olsa laik düşünce iktidara gelirse Türkiye ile AB arasındaki buzlar eriyecektir” iddiasında bulunmuştu.

Eş, başörtülü olan Davutoğlu’na kin kustu

Cindoruk'un saldırılarından şimdi AK Parti karşıtlığına soyunan Dışişleri eski Bakanı Ahmet Davutoğlu da nasibini almıştı. Cindorok, “Dışişleri ilişkileri medeni ilişkiler. İran bile Dışişleri Bakanı tayininde dikkatli davrandı. Bizde ise aile hayatı tamamen tesettüre dayalı biri Dışişleri Bakanı yapıldı. O da kendi düşüncelerini tatbike geçirdi ve daha ziyade İslam folkloruna uygun bir hayat yaşıyor.” demişti.

İmam Hatipleri hiç sevmedi

İslam'ı 'siyasal' olarak kategorize eden Cindoruk, "Siyasal İslam Türkiye için tehlikedir" demiş ve din eğitiminden de rahatsız olmuştu. "Bu kadar imam hatip açılması, Cumhuriyet eğitiminin dışında bir dini eğitimin sonuç alması halkın bir kısmında destek bulduğu olgusunu doğruluyor. Ama bunu aşacağız" diyen Cindoruk, "Laiklerle şeriatı savunanlar arasında bir siyasal kavga var" ifadesini kullanmıştı.

Mine

Bu zat gunahlariyla göç etmiştir 

Deli İbo

Kabrinide Cin'ler basar İnşaallah.
