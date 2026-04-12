Seda Bakan şaşkınlığını gizleyemedi: 'Türk dizilerinin gücü inanılmaz'
Tanıtım kapsamında İspanya'ya giden oyuncu Seda Bakan, "Türk dizilerinin inanılmaz bir gücü var. Bunu gerçekten buram buram yaşıyoruz." dedi.

Bugüne dek pek çok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Seda Bakan, kısa bir süre önce İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Tanıtım amaçlı bir ziyarette bulunan ünlü oyuncu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Madrid'i inanılmaz beğendim. Dünyanın en güzel şehirleri arasında gösteriliyor. Gerçekten de öyle; ama ben İstanbul'u hiçbir şeye değişmem" diyen ünlü oyuncu, İspanyol halkının sıcakkanlılığına övgü dolu sözler söylemeyi ihmal etmedi.

"TÜRK DİZİLERİNİN İNANILMAZ BİR GÜCÜ VAR" Türk dizilerinin yurt dışında yoğun talep gördüğünü belirten Bakan, şöyle konuştu: "Türk dizilerinin inanılmaz bir gücü var. Bunu gerçekten buram buram yaşıyoruz. Pastanede, mağazada, yolda çoğu kişi tanıyor. Burada gösterilen dizim 'Zeytin Ağacı' çok ünlü olmuş ve bu gurur, onur verici. İspanyollar, birçok Türk dizisini biliyor, Türk dizilerine hayranlar. Demek ki bir şeyi başarıyoruz."

"SİZİ TANIYORUZ, DEYİP YANIMA GELİYORLAR" Yurt dışında, birçok kişinin "Sizi tanıyoruz" diyerek yanına geldiğini ifade eden Bakan, "Açıkçası gurur duyuyorum. Ayrıca dizideki karakterim eğlenceli biri. Onu kendine benzetip 'Benim gibisin' diyen de çok oluyor. Herkes kendinden bir şey buluyor; bu da mutluluk verici" diye konuştu.

"İSPANYOLLAR BİZE ÇOK YAKIN" İspanyollar ve Türklerin benzer yönlerinin çok fazla olduğuna da dikkat çeken Bakan, "Yemek kültürü, insanların paylaşma kültürü, duyguların derinden yaşanması gibi çok benzer yanlarımız var. İspanyolları gördüğümde bana, bize çok yakın geliyorlar" dedi.

