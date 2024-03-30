Murat Ülker'in Malezya yolculuğu

Geleneksel bir tatil gününe denk geldikleri için normalde yarım saatte gittikleri yolu 4.5 saate aldıklarını yazan Ülker’in o maceralı gezisinden izlenimleri;

Tarihte yerimizi aldık.

Biz de oradaydık.

Neler geliyor başımıza “GOYA” uğruna

We made history

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Önceden kararlaştırılmış bir toplantı için bu hafta başı Singapur’daydık. Bilahare Malezya’da tedarikçi görüşmeleri ve goya için cuma günü sınırı otomobille geçtik. Ama ne geçiş, sabah 6:30da otelden çıktık ve normalde yarım saatlik yolu dört buçuk saatte geçebildik. Easter tatili ile üç güne çıkan haftasonunu değerlendirip ucuza Malezya’dan alışveriş yapmak isteyen Singapur vatandaşları Johor’a akın ediyorlardı. Yolda ICA’nın ikazı ile karşılaştık; Malezya’dan arabanızın deposunu ucuza doldurmamanız için sınırı geçerken deponuzun 3/4 dolu olması gerekiyordu. Singapur’da kişi başı ortalama gelir yüzbin Amerikan dolarına yakın ama dolaylı vergilerden fiyatlar oldukça yüksek! Gelir vergisi ise %20.

Tabii beklediğimiz gibi asayiş berkemal idi; ufak tefek yandan geçenler dışında. Onbinlerce motosikletli ise inanılmaz bir hareketlilikti.

Gümrüklerde arabadan inmiyorsunuz, sadece camı indirip adınız söylendiğinde yüzünüzü gösteriyorsunuz. Herhangi bir arama söz konusu değil; sadece otobüs yolcuları inerek yürüyorlar.

Singapur gümrüğünü geçer geçmez ki beklemenin 2/3 idi; yeni bir geleneğin uygulanmasına şahit olduk. Tuvalet uygulaması, arabalar gösterilen yerlere park edildi. İndik, sıraya girdik. Yolun kenarına dizili mobil tuvaletlerde işimizi gördük. Malezya’ya nehrin üzerindeki köprüden geçerek girdik. Ayyıldızlı pasaportlarımızın ayrıcalığından yararlanarak, sorgusuz sualsiz güleryüzle karşılandık.