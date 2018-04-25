Murat Ülker: Koç da sordu ama kovsalar gitmem

''Varlıklarım borcun tamamını kapatır. Üstüne de bana 15 milyar lira kalır'' şeklinde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, varlıklarının önemli bölümünü yurt dışına taşıdığı yolundaki izlenimlere cevap verdi.

''KOVSALAR GİTMEM''

Varlıklarımın 4’te biri, yani yüzde 25’i yurt dışında... 80 fabrikam var... 55’i Türkiye’de... Toplam 60 bin personelimizin 40 bini Türkiye’deki şirket ve tesislerimizde çalışıyor. Ülkemde her yıl 4-5 bin yeni istihdam yaratıyorum. United Biscuits, Godiva ve Ülker’i sinerji için İngiltere merkezli Pladis çatısı altında topladıklarını anımsatıp, bu durumun yanlış anlaşıldığını söyledi:

Rahmi Koç bile bana, “Artık Londra’da mı yaşıyorsunuz Murat Bey?” diye sordu. Kendisine, “Ben Türkiye’deyim, bir yere gittiğim yok” cevabı verdim. Bunu anlattıktan sonra ekledi: Kovsalar gitmem...