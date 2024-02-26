Murat Ülker KAAN'ı yazdı: İstersen sulhu salah, hazır ol cenge

Ülker yazısında, "Geçtiğimiz hafta Türkiyemiz için çok önemli bir milattı. Kendi savaş uçağımız gökyüzüne yükseldi," ifadelerini kullanarak, bu başarının önemine işaret etti. Uçağın bazı parçalarının ithal edilmesinin doğal bir süreç olduğunu belirten Ülker, tüm dünyada bu tip projelerin benzer aşamalardan geçtiğini hatırlattı.

Türkiye'nin otomotiv sektöründeki başarısına da değinen Ülker, 1970'li yıllarda Bursa'da başlayan otomobil üretiminin bugün yüzbinlerce aracın ihraç edilmesine ve Romanya'da ticari araç üretilecek bir fabrikanın kurulmasına kadar uzandığını anlattı.

Ülker, "İstersen Sulhu Salah, Hazır Ol Cenge" diyerek, barış ve huzur içinde yaşamanın güçlü bir savunmaya bağlı olduğunu ve bu nedenle savaşa hazır olmanın önemini vurguladı. Caydırıcı gücün önemine dikkat çeken Ülker, umudunu "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" idealiyle birleştirdi ve hep barış içinde yaşanması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki bu önemli adımı, Murat Ülker'in gözünden ele alarak, ülkenin güçlü bir savunma kapasitesine sahip olmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

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