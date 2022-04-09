  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Murat Soner kimdir? Murat Soner nereli? Youtube Murat Soner hayatı!
Biyografi

Murat Soner kimdir? Murat Soner nereli? Youtube Murat Soner hayatı!

Murat Soner zun yıllar yaptığı radyo programcılığı ve seslendirmelerden sonra o da soluğu Youtube’de aldı. Dizi eleştirmeni olan Murat Soner, Youtube kanalında abone sayısı 2 milyonun üzerindedir. İzleyicilerin en çok izlediği ve reytingleri elinde bulunduran dizilere yöneli yorumlarıyla tanınan Murat Sonar kim olduğu, nereli olduğu kısacası Murat Soner’in hayatı merak ediliyor. Murat Soner kimdir? Murat Soner nereli? İşte Youtube Murat Soner'in hayatı!

Yeniakit Publisher
2022-04-09 11:01:00 -
Murat Soner kimdir? Murat Soner nereli? Youtube Murat Soner hayatı!

Murat Soner Youtube'da dizi ve film eleştirileri yapıyor. Videolarını esprili bir dille çeken Soner'in Youtube'da 2,4 milyon takipçisi bulunuyor. Murat Soner, aslen Samsunludur. Murat Soner evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Göz rengi yeşil olan Murat Soner'in İstanbul doğumlu olduğu bilinmektedir. Murat Soner yıllarca radyo programcılığı ve seslendirme yaptı. Tüm bunların ardından Youtube'a adım attı ve film ile dizi içeriklerini Youtube platformundan yayınlamaya başladı. Soner, "Hile" isimli bir dizide oyunculuk yapan Merak Soner, klasik araba tutkunu Soner bir hayvansever. Soner’in 2 yıl kadar Kanada’da yaşağıdı da biliniyor.

Murat Soner’in yaptığı programlar

X Radio - Programcı

TRT Okul - Medyada Sağlık Programı Dış Ses

TRT Okul - Anne & Çocuk Programı Dış Ses

Pal FM - Genel Yayın Yönetmeni & Müzik Direktörü

Powertürk - Programcı

Powertürk TV - Kurumsal Ses

Radio Blue - Programcı

Kral TV - Program Sesi

İstanbul FM - Yayın Sorumlusu - Programcı

Radyo 35 (İzmir)- Programcı

Radyo Ege (İzmir) - Programcı

Radyo Kulüp (Samsun) - Programcı

Genç Radyo (Sakarya) - Programcı

Gözde FM (Yalova) - Programcı

Yalova FM - Programcı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay