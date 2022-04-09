Murat Soner kimdir? Murat Soner nereli? Youtube Murat Soner hayatı!
Murat Soner zun yıllar yaptığı radyo programcılığı ve seslendirmelerden sonra o da soluğu Youtube’de aldı. Dizi eleştirmeni olan Murat Soner, Youtube kanalında abone sayısı 2 milyonun üzerindedir. İzleyicilerin en çok izlediği ve reytingleri elinde bulunduran dizilere yöneli yorumlarıyla tanınan Murat Sonar kim olduğu, nereli olduğu kısacası Murat Soner’in hayatı merak ediliyor. Murat Soner kimdir? Murat Soner nereli? İşte Youtube Murat Soner'in hayatı!
Murat Soner Youtube'da dizi ve film eleştirileri yapıyor. Videolarını esprili bir dille çeken Soner'in Youtube'da 2,4 milyon takipçisi bulunuyor. Murat Soner, aslen Samsunludur. Murat Soner evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Göz rengi yeşil olan Murat Soner'in İstanbul doğumlu olduğu bilinmektedir. Murat Soner yıllarca radyo programcılığı ve seslendirme yaptı. Tüm bunların ardından Youtube'a adım attı ve film ile dizi içeriklerini Youtube platformundan yayınlamaya başladı. Soner, "Hile" isimli bir dizide oyunculuk yapan Merak Soner, klasik araba tutkunu Soner bir hayvansever. Soner’in 2 yıl kadar Kanada’da yaşağıdı da biliniyor.
Murat Soner’in yaptığı programlar
X Radio - Programcı
TRT Okul - Medyada Sağlık Programı Dış Ses
TRT Okul - Anne & Çocuk Programı Dış Ses
Pal FM - Genel Yayın Yönetmeni & Müzik Direktörü
Powertürk - Programcı
Powertürk TV - Kurumsal Ses
Radio Blue - Programcı
Kral TV - Program Sesi
İstanbul FM - Yayın Sorumlusu - Programcı
Radyo 35 (İzmir)- Programcı
Radyo Ege (İzmir) - Programcı
Radyo Kulüp (Samsun) - Programcı
Genç Radyo (Sakarya) - Programcı
Gözde FM (Yalova) - Programcı
Yalova FM - Programcı