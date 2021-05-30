Murat Sancak’tan Sedat Peker’in iddialarına cevap: Evime hiç gelmedi

MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sancak, firari mafya lideri Sedat Peker’in son videosundaki hakkındaki iddialarına Twitter hesabından cevap verdi.

Murat Sancak, Sedat Peker'in iddialarına karşılık, "Berat Albayrak evime hiçbir zaman gelmedi, Suriye'de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı" dedi.

"Berat Albayrak evime hiçbir zaman gelmedi"

Sancak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vererek "Berat Albayrak’ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok. Ayrıca o kişinin tabiriyle telefon sinyalinden bakılabilir. Evime hiçbir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım. O şahsın yine kendi hassasiyetiyle cevap veriyorum, Suriye'de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı ve 2 kız çocuğumun boğazından öyle olmayan bir ticaretten bir damla su bile girmedi, Allah'a çok şükür. Hiç bir şey gizli kalmaz, doğruysa ortaya çıkar bir düşünün yalansa o zaman ne diyeceksiniz? Adama haksızlık ettik diyeceksiniz. Peki ben hakkımı helal ede miyim? O zaman geldiğinde yine buradan yazarım. Ortaya atılan bir iddianın doğru olmayabileceğini hesaba katın" ifadesini kullandı.