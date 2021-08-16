Murat Sancak'tan hakemlere sert tepki

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri maçın ardından hakem yönetimini sert bir şekilde eleştirdi.

Sancak, penaltılarının verilmediğini belirterek, "Castro'nun pozisyonu kesinlikle penaltı. Bunun tartışması bile olmaz. VAR niye devreye girmez anlamış değilim." dedi.

Sancak, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sıcakta maç oynamanın kolay olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık. Çok rahat yenebilirdik ama şans da lazım. Top şansı ve hakem şansı lazım, olmadı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Yolumuza bakacağız. Adana Demirspor'un kolay bir lokma olmadığını herkese göstermiş olduk. İyi bir takım kurduk. İnşallah hızlı bir adaptasyon sağlayarak bu takım çok can yakar diye düşünüyorum. Bir, iki transfer daha yapacağız."