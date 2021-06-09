Murat Sancak istediği yıldızları açıkladı

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayarak 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Kulüp başkanı Murat Sancak, Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini, transfer listelerinde Danny Welbeck ve Mario Balotelli'nin de olduğunu açıkladı.

Kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Murat Sancak "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Bizim için gelmedi ama Gomis ile görüşeceğiz. Listemizde Welbeck ve Balotelli de var" dedi.

Sancak ayrıca Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardıklarını ancak daha sonra artan ücret nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Sancak "Badou Ndiaye ile anlaşmaya varmıştık. Fakat konu Adana Demirspor ve Murat Sancak olunca transfer için istenen ücret arttı. Bu nedenle transferden vazgeçtik" dedi.

Murat Sancak, ayrıca Altınordu'dan Metehan Mimaroğlu'nun transferinden de kulübünün 10 milyon TL istemesi nedeniyle vazgeçtiklerini ifade etti.