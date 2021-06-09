  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Beşiktaş'ın Kenan Karaman'a yaptığı teklif ortaya çıktı
Murat Sancak istediği yıldızları açıkladı
Hamas'dan Yemen çıkışı
Aşırı sağcı İsrailliler Kudüs’te yine gerginlik peşinde!
Spor Murat Sancak istediği yıldızları açıkladı
Spor

Murat Sancak istediği yıldızları açıkladı

Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, forvet transferi için Gomis, Balotelli ve Welbeck'i düşündüklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 01:25:00 -
Murat Sancak istediği yıldızları açıkladı

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayarak 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Kulüp başkanı Murat Sancak, Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini, transfer listelerinde Danny Welbeck ve Mario Balotelli'nin de olduğunu açıkladı.

Kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Murat Sancak "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Bizim için gelmedi ama Gomis ile görüşeceğiz. Listemizde Welbeck ve Balotelli de var" dedi.

Sancak ayrıca Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardıklarını ancak daha sonra artan ücret nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Sancak "Badou Ndiaye ile anlaşmaya varmıştık. Fakat konu Adana Demirspor ve Murat Sancak olunca transfer için istenen ücret arttı. Bu nedenle transferden vazgeçtik" dedi.

Murat Sancak, ayrıca Altınordu'dan Metehan Mimaroğlu'nun transferinden de kulübünün 10 milyon TL istemesi nedeniyle vazgeçtiklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay